Festa di Carnevale al Molo 8.44: divertimento per tutta la famiglia

Il Carnevale è nell’aria e il centro commerciale Molo 8.44 si prepara ad accogliere grandi e piccini con un programma di eventi imperdibili all’insegna dell’allegria e del divertimento. Dopo il successo della prima giornata di festeggiamenti, il calendario degli appuntamenti continua con nuove iniziative pensate per le famiglie e i più piccoli.

Sabato 1° marzo, a partire dalle 15.30, il Molo 8.44 si trasformerà in un coloratissimo palcoscenico per la parata dei bambini mascherati. Un’occasione perfetta per sfoggiare i costumi più originali e divertirsi con giochi di animazione e baby dance.

Domenica 2 marzo, sempre dalle 15.30, l’attenzione sarà tutta per le tradizionali pentolacce, accompagnate da giochi e attività coinvolgenti per i più piccoli.

Martedì 4 marzo, dalle 16.00, il Carnevale si chiuderà in bellezza con un pomeriggio di festa tra truccabimbi, palloncini modellabili e tanti giochi di animazione, per regalare ai bambini un’ultima giornata di pura magia.

Tutti gli eventi saranno curati dalle professioniste de Il Giardino Dei Sogni, per garantire momenti di svago e gioia in un’atmosfera festosa e sicura.

Il Molo 8.44 vi aspetta per celebrare insieme il Carnevale con allegria, colori e tanto divertimento. Non mancate!