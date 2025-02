Cosa fare a Genova e dintorni nel week end: tutti gli appuntamenti per sabato 22 e domenica 23 febbraio

EVENTI

GENOVA ANTIQUARIA

Fino al 26 febbraio

Genova Antiquaria è la prima edizione di un evento dedicato all'arte e al collezionismo, che si terrà dal 21 al 26 febbraio a Palazzo della Meridiana. Saranno esposte opere d’arte dal Cinquecento al Novecento, tra cui dipinti, mobili intarsiati, gioielli d'epoca e design del Novecento. L'ingresso è a offerta libera (minimo 5 euro) e il ricavato sarà devoluto all'Associazione Arkè Odv per fornire cure dentistiche gratuite ai bambini in difficoltà. L'evento è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 20.

FIERA DEL DISCO

Sabato 22 e domenica 23 febbraio

Il vinile torna protagonista a Genova con la venticinquesima edizione della Fiera del Disco, CD e Vinile, che si terrà il 22 e 23 febbraio 2025 ai Magazzini del Cotone. L'evento è un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati di musica, con oltre 100 espositori da tutta Italia che offriranno dischi nuovi, usati e da collezione. Saranno disponibili edizioni rare e stampe originali, e sarà possibile vendere i propri dischi con l'aiuto di esperti. Curata da Ernyaldisko, la fiera offrirà anche eventi collaterali come DJ set, incontri con esperti e dibattiti sul futuro del vinile. L'ingresso costa cinque euro, ed è gratuito per i minori di sedici anni.

CACCIA AL TESORO MASCHERATA AL GALATA MUSEO DEL MARE

Sabato 22 e domenica 23 febbraio - sabato 1 e domenica 2 marzo

Il Galata Museo del Mare si prepara a festeggiare il Carnevale 2025 con un'avventura speciale per le famiglie: una Caccia al Tesoro in maschera. Durante i weekend del 22-23 febbraio e 1-2 marzo, dalle 14:00 alle 17:00, i bambini potranno trasformarsi in esploratori, indossando i loro costumi preferiti e immergendosi nelle meraviglie del museo alla ricerca di indizi nascosti. Un kit da esploratore, completo di mappa, scheda enigmi e bussola, accompagnerà i partecipanti in un percorso attraverso le sale del museo, tra cui la sala di Colombo, la Galea e il Brigantino, dove dovranno risolvere enigmi e superare sfide legate agli oggetti esposti. Al termine della caccia al tesoro, un baule simbolico svelerà un premio speciale: un adesivo del museo, una moneta di cioccolato, una merenda e un certificato di "Esploratore del Mare" personalizzato. L'evento è incluso nel biglietto d'ingresso al museo.

FESTA DELLA PENTOLACCIA AD APPARIZIONE

Domenica 23 febbraio

Domenica 23 febbraio la Pro Loco Apparizione e la Società di Mutuo Soccorso Apparizione organizzano la Festa della Pentolaccia presso la

sede della SMS in Via Bocciardo 54. Alle ore 12.30 e alle ore 19.00 ci si potrà rifocillare con la Trofiata di Carnevale(trofie al pesto, trofie panna e speck, acqua dolce e cafè), previa prenotazione con sms whatsapp al 3929860377.

Dalle ore 15.00, per la gioia dei più piccoli è prevista attività di intrattenimento e, per tutti, la merenda con cioccolata calda e bugie, inoltre sarà premiata la famiglia con il costume di carnevale più originale.

MUCE MUSEO DI CERTOSA "UN CARNEVALE D'ALTRI TEMPI"

Domenica 23 febbraio

Aspettando la festa più colorata e divertente dell’anno, domenica 23 febbraio alle ore 15:00 il MUCE-Museo Certosa di Genova propone“Un carnevale d’altri tempi”, uno speciale evento a cura della rete ATS, che prevede attività per grandi e piccini, immersi in un uno straordinario complesso monumentale, risalente al 1297.

I bambini e le bambine svolgeranno un laboratorio creativo alla “maniera di un tempo”, guidati dal personale didattico di ADM, che prevede la riscoperta di giochi antichi, gli strumenti musicali di una volta e la realizzazione di una maschera.

Al contempo, gli adulti potranno prendere parte a un’appassionante visita accompagnata alla scoperta del nuovo Museo di Certosa: a partire dagli oggetti quotidiani e gli attrezzi realizzati dagli abitanti del territorio, gli operatori museali di Solidarietà e Lavoro racconterannole tradizioni agricole del genovesato, tra cui le caratteristiche e i modi di gestione del paesaggio agrario, le attività e i cicli produttivi agricoli.

I bambini e le bambine sono invitati a presentarsi mascherati a tema. Per chi non avesse il proprio costume saranno messi a disposizione accessori per trasformarsi in divertenti contadini e contadine!

CARNEVALE ON THE ROAD AL LAGACCIO

Sabato 22 febbraio

Sabato 22 Febbraio 2025, dalle ore 14:30 torna l'allegria del Carnevale, organizzato dal Comitato Giardini Malinverni E Community Lagaccio con il gratuito patrocinio del Comune di Genova - Municipio I Centro Est. Un evento dedicato a grandi e piccini che colorerà le vie del quartiere Lagaccio con giochi e divertimento. La parata in maschera partirà dai Giardini Malinverni (Via G. Avezzana), scenderà da Salita G.B. Rapallo per percorrere Via del Lagaccio fino a transitare in Piazzale Italia (Caserma Gavoglio).

Dal Piazzale della Chiesa San Giuseppe partirà la caccia al tesoro che si concluderà con la pentolaccia presso lo stesso Piazzale. Durante la parata non mancheranno momenti di divertimento, giochi, intrattenimenti, punti di ristoro e il sempre amato Baby trucco per i più piccoli. In Caso di pioggia, l'evento verrà posticipato a Sabato 1 Marzo 2025.

POLENTATA dell'ASSOCIAZIONE GAU

Domenica 23 febbraio

L'Associazione GAU si prepara a celebrare un importante traguardo: nel 2025, l'organizzazione festeggerà 60 anni di attività a sostegno della comunità. Per l'occasione, è stato organizzato un ciclo di eventi speciali che si svolgeranno da febbraio a settembre, con pranzi e cene a tema, intrattenimento musicale e momenti di convivialità. L'obiettivo è raccogliere fondi per sostenere le attività dell'associazione e la nuova ambulanza, entrata in servizio lo scorso settembre.

Il primo appuntamento in programma è la "Polentata", che si terrà domenica 23 febbraio a partire dalle 12:30 in Piazza G. Suppini 4. Il menù prevede piatti tipici della tradizione, come polenta con cavolo nero e polenta con spezzatino, oltre a dolce, acqua e vino. Il contributo per partecipare è di 20 euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata compilando il modulo online disponibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/tgwsEzxiFsSdzHZf9, oppure contattando l'associazione telefonicamente al numero 010802344 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30) o tramite messaggio WhatsApp al numero 3485210988.

MHOPS

Fino al 23 febbraio

Da giovedì 20 a domenica 23 febbraio torna al MOG Genova, per la terza edizione, MHOPS, il festival delle birre artigianali Nella quattro giorni saranno protagonisti 12 tra i migliori birrifici artigianali italiani, le 10 cucine del MOG, ma anche lab per appassionati e bambini. Spazio poi ad occasioni per vivere la città, per un evento organizzato da MOG Genova e Scurreria Beer & Bagel. Spazio poi a laboratori di approfondimento e lab per bambini, per un festival che si delinea tra i più interessanti del panorama italiano.

'BUON COMPLEANNO FABER. TRA SACRO E PROFANO' - FESTA IN VIADELCAMPO29ROSSO

Sabato 22 febbraio

Il 22 febbraio 2025, dalle 15:00 alle 19:00, lo spazio museale Viadelcampo29rosso ospiterà "Buon Compleanno Faber: Tra sacro e profano", un evento gratuito dedicato a Fabrizio De André. Per il tredicesimo anno, fan e appassionati potranno celebrare il cantautore con memorabilia, musica, aneddoti e incontri. L'evento, a tema "Tra sacro e profano", si concentrerà sull'album "La Buona Novella", esplorando la visione laica di De André e il suo interesse per i Vangeli apocrifi. Interverranno Alfredo Franchini, Antonio Vivaldi, e Enrico Borzini, nipote di Remo Borzini, amico di De André. Sono previsti intermezzi musicali con Faty Baba, Daniele Marino, Matteo Troilo, Mathilda Morozzo e Alessandro Chiappori. Saranno esposti oggetti rari, come un cartonato autografato da De André e manifesti d'epoca. L'evento si concluderà con il taglio di una torta di compleanno offerta dalle pasticcerie Sansebastiano e Marescotti. L'iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro in collaborazione con il Comune di Genova e altre associazioni.

STANZ TUUM TUUUMB: POESIE+IMMAGINI+SUONI=FUTURISMO

Sabato 22 febbraio

Sabato 22 febbraio alle ore 18 la Stanza della Poesia (Atrio Palazzo Ducale) si trasformerà in una Casa d’arte Futurista, per un omaggio al movimento fondato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1909.

A curare questo evento sarà Claudio Pozzani, poeta e direttore del Festival Internazionale di Poesia, che ha scoperto il Futurismo a 17 anni grazie a un suo docente di italiano e da allora ne è diventato un attento studioso, arrivando a tenere numerosi spettacoli e conferenze all’estero, in particolare a Madrid, Parigi, Lisbona e Colonia.

Per l’incontro, intitolato “Stanz Tuum Tuuumb: poesie+immagini+suoni=Futurismo”, Pozzani ha avuto la collaborazione di Barbara Garassino, con la quale ha “vestito” la Stanza della Poesia di fotografie, manifesti, slogan, quadri e tavole parolibere.

Le immagini saranno centrali nell’evento, grazie anche a una videoproiezione continua di filmati, opere d’arte e documenti d’archivio e non mancheranno anche video di artisti contemporanei che si sono ispirati al Futurismo.

Lo stesso Pozzani, insieme ai poeti Luca Valerio, Alberto Nocerino e altri ospiti a sorpresa, darà vita a una performance poetica basata su testi di Marinetti, Cangiullo, Farfa, Folgore, Buzzi, Carli, Palazzeschi e molti altri.

Un’occasione per rivivere o per scoprire le intuizioni degli artisti dell’avanguardia più dirompente e influente del Novecento, che spaziò dall’arte alla pubblicità, dalla grafica al cinema, dalla radio al teatro, dalla musica alla tecnologia. Ingresso libero.

TIPICAMENTE CHIAVARI

Sabato 22 e domenica 23 febbraio

L’appuntamento mensile con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari, è per sabato 22 e domenica 23 febbraio con le immancabili bancarelle di prodotti tipici, a chilometro zero e igp, allestiti lungo via Rivarola da decine di espositori.

Inoltre nella mattinata di domenica, dalle 10:45 alle 12:30, ai prodotti tipici si aggiungerà “Il magico Mercatino delle Meraviglie” di e con Dea Delogu e Giulia Spanò, che porteranno in scena uno spettacolo di marionette ispirato alle celebri fiabe dei fratelli Grimm, intrecciando fantasia e arte per dar vita a storie senza tempo. Prevista anche una sessione di Truccabimbi che permetterà ai bambini di trasformarsi nei loro personaggi preferiti. L’evento è realizzato in collaborazione con Assoartisti Confesercenti.

MUSICA E SPETTACOLI

PERSONAGGI

Fino a sabato 1 marzo

Dal 12 febbraio al 1 marzo 2025, alle ore 21, il Teatro Politeama Genovese ospiterà lo spettacolo "Personaggi" di Antonio Albanese.

Nel corso del tempo, lo show si arricchisce delle nuove maschere create dall'artista, rappresentando una sintesi dei suoi lavori teatrali. I testi sono firmati da Antonio Albanese, Michele Serra, Piero Guerrera e Giampiero Solari, con la regia di Giampiero Solari.

LUNATIC PARK

Sabato 22 e domenica 23 febbraio

Lo spettacolo "Lunatic Park" della Compagnia Borghetti/Vallin, consigliato per bambini dai 5 anni in su, andrà in scena sabato 22 febbraio alle ore 16:00 al Teatro del Ponente e domenica 23 febbraio alle ore 16:00 ai Teatri di S.Agostino. Lo spettacolo vede la partecipazione di Marco Borghetti e Alessandro Vallin, con musiche originali dal vivo composte da quest'ultimo. I due artisti, con una lunga esperienza nel teatro di strada e nel circo-teatro, interpretano due personaggi eccentrici che, attraverso numeri di circo e musica dal vivo, cercano di superare le proprie paure per realizzare il sogno di camminare sulla luna.

YERMA ‘A JETTECA

Sabato 22 febbraio

Sabato 22 febbraio 2025, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo “Yerma ‘a jetteca”, una produzione Ri.te.na Teatro, scritto e diretto di Fabio Di Gesto, con Maria Claudia Pesapane, Gennaro Rivetti, Miriam Della Corte e Luca Lombardi.

Lo spettacolo fa parte della Rassegna “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali”, un progetto dell’associazione la Chascona realizzato in collaborazione con Teatro Garage dedicato ai nuovi scenari teatrali, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia acclamate dalla critica. “Yerma ‘a jetteca” è vincitore del Premio Rebù 2018 e Finalista Intransito 2023. Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447

MOSTRE E MUSEI

IMPRESSION, MORISOT

Fino al 23 febbraio

Oggi pochi sono al corrente che tra i fondatori del movimento che maggiormente ha riscritto i canoni artistici ci fosse anche una donna e proprio a Berthe Morisot è dedicata la mostra sarà visitabile dal 12 ottobre a Palazzo Ducale. Un’esposizione che celebra la vita di una pittrice, troppo spesso dimenticata o troppo poco conosciuta e lo fa nel centocinquatesimo anniversario della fondazione del movimento.

‘Impression, Morisot’ è la prima mostra in Italia che celebra la figura di questa grande donna ed è nata dalla collaborazione tra Palazzo Ducale e il Museo di Belle Arti Jules Chéret. Novanta opere capaci di sintetizzare la pennellata, l’ispirazione e la composizione della pittrice francese grazie a un’accurata selezione arricchita dai prestiti inediti degli eredi di Morisot. Il percorso attraverso le undici sale di Palazzo Ducale, visitabile fino al prossimo 23 febbraio 2025, vuole anche raccordare l’influenza che i soggiorni in Riviera hanno avuto su Morisot, rapita dai colori e dalle influenze della luce che si tramutano in opere dalla pennellata libera.

MOLTO VICINO, INCREDIBILMENTE LONTANO. LISETTA CARMI

Fino al 30 marzo

Dal 22 ottobre al 30 marzo 2025, il Sottoporticato di Palazzo Ducale di Genova ospita una grande retrospettiva dedicata a Lisetta Carmi , in occasione del centenario della sua nascita . La mostra, intitolata 'Molto Vicino, Incredibilmente Lontano', celebra una delle figure più importanti della fotografia italiana del dopoguerra. Autodidatta, Carmi ha iniziato il suo percorso come fotografa a Genova nei primi anni Sessanta, dove il suo lavoro divenne un mezzo per raccontare le storie degli ultimi e per dare voce a chi non ne aveva.

SGUARDI SUL MARE

Fino al 9 marzo

Il Galata Museo del Mare, in collaborazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e l’Associazione Promotoripresenta "Sguardi sul Mare", personale della talentuosa artista Maria Grazia Dallera. Questa esposizione si colloca all'interno della missione culturale del museo, che da sempre valorizza il legame profondo tra l’uomo e il mare, offrendo al pubblico un’occasione unica per immergersi in un racconto visivo che intreccia storia, arte e natura.

L’esposizione, curata con grande attenzione nella suggestiva Saletta dell’Arte, accoglierà i visitatori dal 20 febbraio al 9 marzo 2025. "Sguardi sul Mare" è molto più di una semplice mostra: è un’ideale continuazione di "Legni d’Amare" (2022), che prosegue l’esplorazione della tradizione navale attraverso una nuova prospettiva, quella delle polene, scolpite nei legni più preziosi e cariche di significati simbolici. Maria Grazia Dallera ci guida in un percorso che connette i legni utilizzati per la costruzione navale agli alberi scelti dagli intagliatori per dar vita a queste straordinarie figure decorative.

Con una selezione di circa quaranta opere, realizzate con inchiostri naturali autoprodotti su carta, l’artista cattura l’anima delle polene, donne e creature mitologiche che hanno adornato le prue dei velieri, fissando con i loro occhi lignei l’infinito orizzonte del mare. Ogni opera racconta una storia unica: il tenero cirmolo per la sirena, il dolce tiglio per l’angelo, l’ontano per Euridice.



I DEPOSITI DI SANT'AGOSTINO. LE PIETRE PARLANO

Fino al 28 febbraio

Con migliaia di reperti conservati al loro interno, i depositi del Museo di Sant’Agostino costituiscono il vero e proprio “archivio monumentale della città”, luogo in cui è conservata la memoria di importanti edifici demoliti a seguito delle nuove urbanizzazioni e dei danni bellici. Il progetto di apertura dei depositi con visite guidate si propone di condurre alla scoperta di una Genova perduta, raffigurata da una grande pianta storica di Genova concepita sul modello di quella realizzata da Giacomo Brusco nel 1785 che introduce agli spazi. di scoprire i singoli i resti di monumenti della città conservati all'interno dei depositi del museo.

Le visite guidate, in programma nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e sabato (è consigliata la prenotazione a biglietteriasagostino@comune.genova.it ) non mirano soltanto a rendere fruibile una parte del museo normalmente non accessibile, ma si propongono anche di portare avanti il grande progetto Sant'Agostino - Verso un nuovo museo, ampliando il percorso di visita su Genova medievale, realizzato nella chiesa e inaugurato il 30 maggio 2024. Maggiori info a questo link: https://www.museidigenova.it/it/museo-di-santagostino

MAGO BUDDHA. IL LINGUAGGIO DEI SIMBOLI NELL’ARTE BUDDHISTA

Fino al 20 luglio

Un viaggio attraverso l’India, la Cina, il Sud-Est asiatico e il Giappone, alla scoperta del linguaggio dei simboli nell’arte e nell’iconografia buddhista, tra opere ed immagini, elaborazioni grafiche e materiali scientifici realizzati per l’occasione: è tutto questo la mostra Imago Buddha. Il linguaggio dei simboli nell’arte buddhista, che sarà visitabile fino al 20 luglio al Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone.

Storia e civiltà, arte e cultura, forme ed estetica, simboli, temi e contenuti iconografici di uno dei capitoli più straordinari della storia dell’arte internazionale e degli scambi tra Oriente e Occidente, raccontato attraverso oggetti di una tradizione d’arte millenaria.

Dall’arte aniconica alla rappresentazione antropomorfa del Buddha, dalle forme arcaiche alla costruzione del canone dei simboli, dai contenuti filosofici al linguaggio delle forme, dalla cultura delle immagini alle immagini per il culto, dalla centralità del corpo alla simbologia delle posture e dei gesti, dalla iconografia delle figure all’elaborazione delle composizioni.

In mostra opere dalla collezione del Museo E. Chiossone e da collezioni private. Inoltre, dal 28 febbraio al 21 aprile la mostra si arricchirà ulteriormente con una sezione espositiva speciale: Dipinti e stampe giapponesi dalle collezioni del Museo d'Arte Orientale E. Chiossone, con opere grafiche di particolare interesse artistico ed iconografico sul tema.

GIANO no race for u man

Fino al 13 marzo

Fino al 13 marzo 2025, il Galata Museo del Mare accoglie una straordinaria esperienza sensoriale e visiva: la nuova mostra dell’artista sinestetico Angelo Orazio Pregoni, intitolata “GIANO no race for u man”. Un viaggio artistico che fonde pittura, performance e voce, esplorando il tema delle migrazioni e dell’integrazione culturale con una potenza emotiva unica. Il lavoro artistico di Pregoni diventa una lente attraverso il quale il pubblico potrà scrutare le storie di vita di chi ha attraversato frontiere fisiche e culturali, riflettendo sul nostro presente e sulla condizione dell’essere umano.

La mostra, che presenta nove teli, una scultura e tre performance live, esplora concettualmente la figura mitologica di Giano Bifronte: il dio dei due volti, simbolo di transizione, di mutamenti e di dualità. Attraverso quest’immagine archetipica, Pregoni ci guida in un percorso intimo che racconta non solo la sofferenza, ma anche la forza, le ambizioni e i sogni di chi ha affrontato la dura realtà delle migrazioni. “GIANO no race for u man” non è solo una riflessione sull’integrazione, ma un inno alla possibilità di nuove connessioni, alla bellezza della diversità e al valore della cultura condivisa.

Durante le quattro settimane di esposizione, le performance live di Pregoni saranno il cuore vibrante della mostra. Sabato 22 febbraio, 1 e 8 marzo dalle 14.00 alle 18.00 l’artista dipingerà live i ritratti di tre persone reali, immigrati che, attraverso le loro storie, guideranno il pubblico in un viaggio emozionale e unico. I visitatori potranno immergersi in una esperienza privata di wispering mentre Pregoni ritrarrà non solo l’aspetto fisico, ma l’essenza profonda di ciascun narratore, trasformando ogni pennellata in un atto di connessione e memoria.

La mostra GIANO no race for u man sarà visitabile con il biglietto d’ingresso al Museo e negli orari museali: fino al 28 febbraio dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17), sabato e domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18); dal 1° marzo al 13 marzo tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

LA CRISTALLERIA NASON&MORETTI

Fino al 4 maggio

La mostra racconta un quarantennio di produzione della Cristalleria Nason & Moretti, una delle più originali realtà muranesi che, sin dalla fondazione nel 1923 – con uno specifico indirizzo legato all’arte della tavola e un piglio radicalmente avveniristico – reinterpretò in chiave moderna le forme e le tecniche tradizionali del vetro muranese.

I servizi della Nason & Moretti conquistano sin dagli esordi un vasto pubblico – da qui la loro capillare diffusione oggi sul mercato antiquario – ma anche collezionisti sofisticati, come Gabriele D’Annunzio, che si assicurò alcuni servizi in vetro bicolore per il Vittoriale, o il notaio genovese Angelo Fasce, che inserì il servizio di bicchieri Francesca con bevante scanalato come corredo del tavolo L’Autarca, da lui brevettato nel 1936 con la definizione “Tavolo contenente tutto il necessario per il servizio dei pasti” e ora esposto alla Wolfsoniana.

Questo originale elemento di arredo e il suo corredo rappresentano il collegamento da cui scaturisce il progetto della mostra La Cristalleria Nason & Moretti, a cura di Cristina Beltrami, Matteo Fochessati e Anna Vyazemtseva, che attraverso una selezione di oltre un centinaio di oggetti, i disegni storici e di numerosi documenti d’archivio intende raccontare il gusto e le abitudini di un’epoca in cui trionfava la consuetudine sociale del ricevimento.

In un arco di tempo che va dall’affermazione del Déco negli anni venti alla grande stagione creativa degli anni cinquanta, che per la Nason & Moretti coincide anche con il conferimento del Compasso d’Oro per la serie Lidia (1955), l’esposizione traccia alcune pagine del design italiano, inteso anche quale specchio di una società che necessitava di un servizio differente per ogni occasione.

Il dipanarsi della mostra diviene inevitabilmente anche il percorso di un gusto che dalla semplicità formale degli anni venti, che puntava sul gioco d’effetto degli abbinamenti cromatici a contrasto del vetro, passa nei due successivi decenni alla pulizia delle geometrie abbinate a un vetro trasparente dalle nuance indefinibili e quindi, negli anni cinquanta, alla collaborazione con design di fama internazionale, attestata dalla conservazione di alcuni servizi della Nason Moretti in importanti musei internazionali, tra i quali il MoMa di New York.

L’esposizione è accompagnata da un ampio apparato grafico proveniente dall’archivio storico NasonMoretti – cataloghi d’epoca, fotografie e i disegni – che cala ulteriormente gli oggetti nel loro contesto storico e culturale, svelando i meccanismi di produzione e promozione di una fornace storica.

CULTURA, SPLENDIDI INTRECCI SULLE VIE DELLA SETA. ARTE TESSILE DALL’ASIA CENTRALE E DALLA CINA

Fino al 29 giugno

Sarà visitabile fino al prossimo 29 giugno, il nuovo allestimento delle civiche Collezioni Tessili a Palazzo Bianco, nei Musei di Strada Nuova, a cura di cura di Andrea De Pascale. La mostra è un viaggio affascinante tra vesti, copricapi e accessori dalla fine del XIX agli inizi del XX secolo provenienti dalla Cina, dall’area himalayana, dal subcontinente indiano e dalle storiche regioni del Turkestan, nell’Asia centrale con le leggendarie Samarcanda, Bukhara e Khiva. Un cammino tra porcellane, bronzi, lacche e sontuosi abiti cinesi, tra fotografie storiche e resoconti di viaggio su terre lontane, tra raffinate vesti in seta ikat dai fili variopinti e sfumati, preziosi velluti e broccati spesso arricchiti da elaborati ricami, copricapi dai mille colori e dalle forme più diverse.

RADICI. DA GENOVA AL MONDO E RITORNO A CASTELLO D’ALBERTIS

Fino al 30 marzo

E' visitabile fino al 30 marzo la mostra Radici. Da Genova al mondo e ritorno, realizzata in collaborazione con Matteo Sicios. La rassegna nasce dal desiderio di affiancare la narrazione fotografica del Capitano Enrico Alberto d’Albertis in giro per il mondo a quella contemporanea di MatteoSicios, che a Genova ha proposto a persone di ogni parte del mondo di farsi fotografare con il proprio oggetto di affezione.

Oggetti come protagonisti discreti. Non è il loro valore materiale a renderli speciali, ma l’intreccio di emozioni e memorie che custodiscono, tessendo una trama che collega passato e presente. L’esposizione rivela una rete di vite che, partite da terre lontane, si sono intrecciate qui, a Genova, creando un tessuto di esperienze condivise.

SERPENTI

Fino al 4 maggio

E' stata prorogata fino al 4 maggio al Museo di Storia Naturale “G. Doria” di via Brigata Liguria 9 la mostra “Serpenti”. Nella grande sala a piano terra del museo sono stati allestiti speciali terrari che ospitano 100 esemplari appartenenti a 50 specie provenienti da tutto il mondo: boa, anaconde, pitoni e tanti altri serpenti. Tutti gli animali provengono da allevamenti e nessun prelievo è stato effettuato in natura.

L’esposizione è arricchita da numerosi pannelli didattici che illustrano gli aspetti morfologici e fisiologici dei serpenti, la sistematica, il commercio illegale delle loro pelli e forniscono notizie interessanti utili a comprendere la loro importanza ecologica.

All’ordine dei serpenti appartengono circa 3.400 specie; sono rettili dal corpo allungato e privi di zampe che si sono evoluti da lucertole con zampe corte nel periodo Cretaceo. Quasi tutti i serpenti sono carnivori. La pelle non cresce insieme al serpente per cui periodicamente viene cambiata con il processo della muta. La maggior parte delle specie depone le uova, ma alcune costruiscono nidi e li proteggono durante il periodo di incubazione. Questi rettili rappresentano uno dei più antichi e più diffusi simboli mitologici, associati quasi sempre all’immagine del male e del peccato e, ancora oggi, sono spesso vittime di pregiudizi ingiustificati e vengono inutilmente uccisi.

IL GIAPPONE ANTICO - L’ALBA DEL SOL LEVANTE

Fino all'11 maggio

La storia dell’antico Giappone è stata a lungo avvolta da un velo di profondo mistero e conosciuta da un numero limitato di persone ma negli ultimi anni, grazie agli sforzi degli studiosi di diverse discipline e all’applicazione di nuove metodologie di ricerca comparata, si è riusciti ad avere un’idea più precisa degli avvenimenti di quell’epoca. Questo ha consentito di gettare uno sguardo più accurato su un Sol Levante dove i rapporti con il continente estremo orientale erano radicati e profondi, là dove l’arcipelago giapponese ha avuto frequenti e importanti contatti con la Cina e la Corea, gli altri due grandi paesi dell’area, fin dalle sue origini.

Proprio in questo nuovo orizzonte di ricerca nasce la mostra, Il Giappone antico - L’alba del Sol Levante a cura di Aurora Canepari, Eliano Diana e Massimo Soumaré.

Il progetto unisce due importanti elementi: l’esperienza di scavo e di ricerca Be-Archaeo, finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea e guidato dall’ Università di Torino, e la preziosa collezione di reperti antichi conservati al Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova.

L'ARTE È IL MESSAGGIO

Fino al 2 marzo

La mostra L'arte è il messaggio rappresenta un'importante riflessione sul ruolo dell'arte contemporanea nella società attuale. Curata da Virginia Monteverde, questa esposizione di videoarte offre una pluralità di vedute e approcci, mediante l'opera di sette artisti che si distinguono non solo per le tecniche utilizzate, ma anche per i temi affrontati: Stefano Cagol, Elisabetta Di Sopra, Igor Imhoff, Eleonora Roaro, Jean Sadao, Paolo Treni, Koen Vanmechelen.

La mostra rimarrà allestita al Galata Museo del Mare - tutti i giorni 10.00 - 18.00 - MAIIIM LAB - dal martedì al sabato 15.00 - 19.00