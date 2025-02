Dal trionfo di Sanremo all'omaggio della Samp: al Ferraris è festa per Olly sulle note di "Balorda Nostalgia"

Da vincitore del Festival di Sanremo a protagonista sugli spalti del Ferraris: Olly ha vissuto un’altra serata da brividi, questa volta non sul palco dell’Ariston ma tra i tifosi blucerchiati. Dopo aver conquistato la settantacinquesima edizione del Festival con "Balorda nostalgia", il cantante genovese è tornato a casa per sostenere la sua Sampdoria nel match contro il Sassuolo.

L’artista, con tanto di maglia e sciarpa della Samp, prima della partita ha ricevuto un’accoglienza da star. A pochi minuti dal fischio d’inizio, tutto lo stadio ha intonato la sua canzone, regalandogli un momento di grande emozione.

Non è la prima volta che il cantante e la Sampdoria si scambiano gesti d’affetto. Alla vigilia del Festival, il club lo aveva omaggiato con una maglia personalizzata, la numero 5, accompagnata da un messaggio speciale: “Questa volta siamo noi a tifare per te. In bocca al lupo”. E stasera il cantante, legatissimo ai colori blucerchiati, non ha perso occasione per restituire il sostegno ricevuto.