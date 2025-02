Bandi regionali, Invernizzi (FdI): "La Regione impegnata a rafforzare l'economia Savonese e a sostenere la resilienza delle aree in difficoltà"

"Con la Road Map Bandi della Regione Liguria arrivata a Savona, importanti opportunità per le imprese e gli enti pubblici". Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione a margine dell’incontro che si è svolto oggi alla Camera di Commercio Riviere di Liguria.

"Le dieci misure finanziarie in favore di vari settori, come l'efficienza energetica, l'economia circolare, la creazione d'impresa e l'internazionalizzazione – dice Invernizzi – rappresentano una bella boccata d’ossigeno per rivitalizzare e rilanciare le imprese. In particolare, sono stati evidenziati fondi specifici per la provincia di Savona, tra cui 2 milioni di euro per la creazione d'impresa nei 21 comuni dell'Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese e 4 milioni di euro per la riduzione dei consumi energetici nelle aree interne liguri. Le misure – osserva Invernizzi - sono destinate alle imprese, alle cooperative e ai comuni sotto i 40.000 abitanti, con investimenti diretti per il miglioramento della competitività e dell'efficienza energetica. Iniziative che dimostrano il massimo impegno della Regione verso il Savonese e in particolare di Alessio Piana e Paolo Ripamonti, rispettivamente consigliere delegato allo Sviluppo Economico e assessore regionale all'Energia".