Natale e Piccardo (Pd): "Bucci prima di rilasciare dichiarazioni a caso sulle liste di attesa guardi le rilevazioni delle Asl"

"Bucci sulle liste d’attesa a quali dati fa riferimento? Perché chi oggi entra sul sito delle Asl per verificare i tempi di attesa per una visita trova scritta tutta un’altra storia: non si registra nessun miglioramento". Cosi commentano il segretario del Pd Liguria Davide Natale e la responsabile Sanità della segreteria regionale Dem Katia Piccardo.

"In tutte le Asl della Liguria per una colonscopia, ad esempio, anziché 10 giorni ce ne vogliono 150. In Asl5 per una risonanza magnetica ci vogliono 119 giorni anziché i 10 previsti e 223 per una visita oculistica; per un eco mammella in Asl 3 ce ne vogliono 56. Nei tempi previsti si può prenotare solo una Tac in Asl 1, dove però per una visita pneumologica ci vogliono 163 giorni. Questi sono i tempi di attesa con cui fanno i conti tutti i giorni i cittadini liguri che devono curarsi con una richiesta con priorità B (10 giorni). Altro che azzeramenti, tempi nella norma e tutto risolto".

"La realtà è completamente diversa da quella che Bucci vorrebbe far credere. O ha dei dati segreti tenuti nascosti o è l’ennesima propaganda senza contenuti a cui questo centrodestra in dieci anni di governo ci ha abituato. Consigliamo a Bucci, prima di rilasciare dichiarazioni a caso sulle liste di attesa, di guardare le rilevazioni delle Asl e di allinearsi a quelle. Soprattutto ascolti le migliaia di cittadini che non riescono a curarsi o sono costretti a farlo affrontando sacrifici di non poco conto. Meno annunci e più rispetto", concludono i Dem.