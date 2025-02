Coldiretti Savona: "Nuovi corsi di formazione per il settore forestale, ma manca l’aggiornamento normativo"

Prosegue l’impegno di Coldiretti Savona nella formazione degli operatori forestali con il terzo corso dedicato alla forestazione, attualmente in svolgimento a Cairo Montenotte. L’iniziativa rappresenta un’importante risposta alle esigenze delle imprese del settore, che, oltre a rispettare gli obblighi di legge, desiderano operare in totale sicurezza, tutelando la propria salute e quella dei collaboratori.

Il settore forestale è un pilastro economico fondamentale per l’entroterra savonese, garantendo reddito a numerose famiglie e favorendo una gestione sostenibile del territorio. Un’attività forestale ben organizzata è essenziale per mantenere vivi i boschi, preservarne l’attrattività turistica e assicurare la loro corretta manutenzione.

"I corsi di formazione sono un tassello fondamentale del nostro operato,” – commentano Marcello Grenna, Presidente di Coldiretti Savona, e Antonio Ciotta, Direttore di Coldiretti Savona, “perché rispondono concretamente ai bisogni della nostra base associativa e alle necessità del territorio. Investire nella formazione significa garantire un futuro sostenibile per il comparto forestale, assicurando professionalità e sicurezza agli operatori."

Alla luce di tutto ciò, Coldiretti Savona torna a sollecitare con forza la Regione affinché venga finalmente emanato il nuovo Regolamento Forestale Regionale, atteso da troppo tempo. L’assenza di questa normativa sta penalizzando le imprese del settore, rallentando lo sviluppo di un comparto strategico per l’economia locale e per la salvaguardia del territorio. Ricordiamo infatti che la Liguria è la regione più boscata d’Italia, con oltre il 70% della superficie territoriale coperta da foreste e boschi. Per intenderci, la media nazionale è del 37%. Un numero che, peraltro, negli ultimi vent’anni è in costante aumento: si tratta principalmente di castagno e altri alberi di latifoglie (castagno, faggio, betulla, frassino, acero, ecc) e conifere (pini, cedri, abeti). Inoltre, negli ultimi tre anni sono stati aggiunti 13 individui al registro degli alberi monumentali, raggiungendo oggi la compagine di 143 esemplari. Un patrimonio, questo, che necessita di una normativa al passo coi tempi per poter aumentare la propria competitività e salvaguardare il valore ambientale.

Coldiretti continuerà a lavorare con determinazione affinché le imprese forestali abbiano gli strumenti adeguati per operare in un contesto normativo chiaro e funzionale, promuovendo una gestione del patrimonio boschivo efficiente e sostenibile.