Trasporto pubblico, Casella (Avs): “Previsto tagli per 400mila km e 26 dipendenti: presentata un’interrogazione in Regione”

“Il piano industriale per il periodo 2025-2033, presentato nelle scorse settimane, sta causando forti preoccupazioni tra gli utenti e i lavoratori della Tpl Linea. I dipendenti hanno aperto una vertenza e i sindacati hanno chiesto un incontro alla Regione, per chiedere di bloccare la riduzione delle risorse al trasporto pubblico su gomma. Ci associamo a queste richieste perché vogliamo tutelare un servizio fondamentale per i nostri concittadini e per la nostra economia”.

Lo scrive in una nota Jan Casella (Avs), che ha presentato un’interrogazione per chiedere uno stop ai tagli al servizio di trasporto pubblico su gomma in provincia di Savona. Sarà discussa nel consiglio regionale di martedì prossimo.

“Tra i rischi denunciati dai rappresentanti dei lavoratori – prosegue il consigliere regionale Avs -, ci sono il taglio di 400 mila chilometri di corse all’anno, la riduzione dell’organico di 26 dipendenti, di cui 11 in officina e 15 autisti, l’affidamento del lavaggio a una ditta esterna e l’interruzione dei bus di linea dopo le 21 a Savona, sostituiti da un servizio a chiamata”.

“A gennaio, l’assessore regionale Scajola ha dichiarato che le aziende del trasporto pubblico potranno migliorare sensibilmente i servizi, per i lavoratori ma soprattutto per l’utenza, grazie ai fondi aggiuntivi stanziati dalla Regione. Adesso gli utenti attendono che queste promesse si trasformino in realtà – conclude Casella -. Il trasporto pubblico va potenziato, non indebolito”.