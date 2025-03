Si cambia disco: il medico e artista Marco Ghini lancia il suo primo vinile “Mi faccio di vita”

Tappa ad Alassio questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, con l'incontro di Marco Ghini, medico per passione e artista per vocazione. Ghini si prepara al lancio del suo ultimo lavoro, il vinile intitolato "Mi faccio di vita", che verrà presentato con un concerto domenica 9 marzo alle 17 presso l’ex Chiesa Anglicana.

La puntina è pronta quindi a scorrere su un nuovo solco musicale: Ghini apre un nuovo capitolo della sua avventura musicale. Dal cd al vinile: una svolta sonora. “Sono un collezionista di vinili – racconta Ghini – e dopo aver inciso con la band Stavolta diversi cd, volevo qualcosa di più prezioso, che segnasse una crescita e una svolta nel mio percorso”. “Mi faccio di vita” è una sorta di viaggio in undici tracce tra Blues, Funky e Jazz, con testi ironici e autoironici, arrangiati dall’amico tastierista Max Maloberti; otto sono i brani originali, mentre i restanti tre, nati anni fa in collaborazione con Rossano Giallombardo, sono stati completamente rivisitati. Un sound coinvolgente, impreziosito dalla collaborazione con grandi musicisti, tra cui Claudio Zitti, che vanta esperienze con artisti del calibro di Laura Pausini, Luca Barbarossa e Fiorella Mannoia.

Musica, ironia e leggerezza. “Nei miei testi si possono ‘incontrare’ persone e personaggi della mia vita, ma parlo anche di amicizia e amore, sempre con ironia, ovviamente. C’è bisogno di leggerezza per stare bene”, spiega Ghini. Il titolo del vinile è ispirato all’omonima canzone “Mi faccio di vita”, una ballata latineggiante che gioca con le parole: “Mi faccio di vita … la mia droga preferita”.

Tra le canzoni, “Fugassa Blues”, un invito a far festa con famiglia e amici, tutti insieme con tavole imbandite, vino a fiumi e buonumore, “Non dire gatto”, ispirata a una storia vera, “In Riviera (non ce l’ho con te)”, vero e proprio lamento del ligure nei confronti del turista, “Kamosci”, presa in giro dei maschi tra i 50 e i 60.

La presentazione ad Alassio sarà una vera festa: oltre a Ghini, saliranno sul palco tanti amici musicisti e ospiti speciali, che hanno partecipato nel disco tra cui: Ginez (in Fugassa blues), il cantautore Beppe Trabona (in Non dire gatto) e Lambertz (in Topi). Si canteranno e suoneranno i brani del vinile, ma anche cover con i neonati “Marcotraffico”, per una serata di grande musica e divertimento. Inevitabilmente sarà ospite l’amico e compagno di tanti spettacoli teatrali Bruno Robello De Filippis.

Non solo musica e risate il 9 marzo all’ex Chiesa Anglicana: ci sarà spazio anche per la solidarietà. All’evento infatti sarà presente il banchetto di Bastapoco Odv di Albenga, che per l’occasione venderà i vinili e il ricavato sarà devoluto all’associazione, da sempre impegnata nell’aiuto a chi soffre. «Un progetto che mi sta particolarmente a cuore» sottolinea Ghini, fondatore di Bastapoco.

“Mi faccio di vita” vanta una squadra di musicisti d’eccezione. L’album è stato infatti realizzato con un team di talentuosi musicisti:

Chitarre: Rossano Giallombardo, Alessandro Castelli, Christian Aicardi

Basso e contrabbasso: Federico Fugassa, Matteo Marsella e il romano Francesco Puglisi

Batteria: Maurizio De Palo, Maurizio Boiocchi, Stefano Ancona

Tastiere e arrangiamenti: Max Maloberti

Fiati: Nico Lo Bello (tromba), Raffaele Esposto (sax, clarinetto), Duilio D’Urbano (trombone)

Cori: Beppe Trabona, Nicola Vassallo, Cinzia Gregorutti, Marilù Morreale, Ina Casalino

Armonica cromatica: il cubano Juan Carlos Abelo Zamora

Registrazione e mixaggio: Alessandro Mazzitelli, mastering di Marco Barusso

Foto e immagini: realizzate da Marco Garofalo nel negozio Viaoddo 13.

«A tutte le persone che hanno collaborato per realizzare il mio sogno, rivolgo un grandissimo grazie», conclude Ghini.

Appuntamento il 9 marzo alle 17 all’ex Chiesa Anglicana di Alassio: musica, amicizia e solidarietà per una serata imperdibile. È gradita la prenotazione su whatsapp al numero 3478896052.