Etichettatura Nutriscore, Coldiretti: "Un cambio di direzione dell'UE sarebbe risposta importante a difesa di Made in Italy e salute dei cittadini"

"Abbiamo sempre combattuto il Nutriscore e se la notizia venisse confermata sarebbe una risposta importante alle battaglie che da anni Coldiretti sostiene a difesa del Made in Italy e della salute dei cittadini".

C'è positività nei confronti delle ultime indiscrezioni su un possibile cambiamento di direzione della Commissione Europea sull'etichettatura degli alimenti da parte di Coldiretti Liguria. La confederazione regionale lo esterna con una nota del suo presidente Gianluca Boeri e del delegato confederale Bruno Rivarossa, i quali non solo ribadiscono l'impegno per la tutela del Made in Italy ma anche per un sistema di informazione alimentare trasparente e corretto, a beneficio di cittadini e produttori locali.

"Ovviamente non siamo ancora tranquilli finché non arriveranno conferme con i fatti - precisa il presidente Boeri - e manteniamo alta l'attenzione per contrastare un sistema sostenuto dalle multinazionali che penalizza prodotti simbolo della Dieta Mediterranea. Questo sistema, anziché fornire informazioni chiare ai consumatori, genera allarmismo su alcuni prodotti, condizionando le scelte alimentari dei cittadini".

"Sarebbe dunque positiva questa ulteriore presa d'atto da parte della Commissione Europea, che aggiungerebbe un tassello fondamentale a difesa della Dieta Mediterranea e dei suoi prodotti di eccellenza, contro chi vuole favorire un'alimentazione basata su cibi ultra-processati - aggiungono - Continueremo a vigilare affinché il nostro patrimonio agroalimentare non venga penalizzato da sistemi di etichettatura fuorvianti e dannosi per i nostri produttori e per i consumatori".