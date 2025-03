Da Giorgio Faletti a Tullio Solenghi, grandi nomi per Parole e Musica, la nuova stagione teatrale a Quiliano

Dopo il grande successo della prima edizione tenutasi lo scorso anno, la rassegna teatrale "Parole e musica" propone anche quest'anno lo schema adottato nella scorsa edizione, dove la prosa è alternata e talvolta contaminata dalla musica e dove momenti di profonda intensità emotiva si alternano ai sorrisi delle performance più brillanti. Anche in questa edizione si propongono al pubblico spettacoli originali e molto particolari, tutti con interpreti di altissima qualità.

Si comincia sabato 8 marzo con "Madame Bovary c’est moi?", di Chiara Pasetti, con Lisa Galantini e Massimo Rigo, per la regia di Alberto Giusta. Lo spettacolo racconta la genesi del romanzo capolavoro Madame Bovary, pubblicato nel 1856 e finito a processo (i cui atti sono citati nella lettura) con le accuse di «oltraggio alla morale, ai buoni costumi e alla religione».

Sabato 22 marzo sarà invece la volta de "L’ultimo giorno di sole", di Giorgio Faletti, con Chiara Buratti, Davide Passarini (basso), Luca Modena (batteria) e Vincenzo Muré (pianoforte e tastiere). Un nuovo allestimento riporta sul palco l’ultimo progetto immaginato, creato, voluto e realizzato da Giorgio Faletti per l’attrice e cantante Chiara Buratti. Un «romanzo a teatro», oggi più attuale che mai, che affronta tematiche come il cambiamento climatico e l’indifferenza verso i segnali di allarme lanciati dalla nostra terra, oltre a temi più personali come la vita e la morte, con mano poetica ma anche leggerezza e umorismo.

Sabato 12 aprile va in scena "Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino Show", di e con Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino. Dopo i recenti successi televisivi al Gialappa’s Show e i sold out nei teatri con I pirati dei caruggi, Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino confezionano uno spettacolo comico creato appositamente per il nostro teatro, con l’alternarsi di monologhi e personaggi, in uno show esilarante, dai ritmi incalzanti e dalle risate assicurate.

Sabato 26 aprile sarà la volta di "Canzoni e altre inquisizioni", di Fede Torre, con Rossella Seno e Lino Rufo (chitarra), Fabrizio De Melis (violino, viola e armonica). Uno spettacolo di teatro-canzone che abbina monologhi, considerazioni brevi, giochi di parole e logica e canzoni. I testi recitati sono inediti, mentre le canzoni appartengono al repertorio di grandi autori che hanno fatto la storia della musica italiana: da De André a De Gregori, da Fossati a Capossela, passando per Tenco, Ciampi, Dalla, Endrigo e molti altri. Protagonista dello spettacolo è la straordinaria “cantattrice” veneziana Rossella Seno, accompagnata dal chitarrista Lino Rufo, che ha condiviso il palco con artisti del calibro dei Pooh, Marco Ferradini, Alberto Fortis e Vasco Rossi, e da Fabrizio De Melis, che ha suonato come primo strumento con numerose orchestre italiane, tra cui l’Orchestra Sinfonica di Roma, e con artisti come Fiorella Mannoia, Max Gazzè, Massimo Ranieri, Tosca, Fabrizio Bosso. Ha inoltre partecipato a tre Festival di Sanremo.

Venerdì 23 maggio grande attesa per lo spettacolo "Tullio Solenghi, una serata pazzesca – Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio", un progetto di Sergio Maifredi e Tullio Solenghi a cura del Teatro Pubblico Ligure. Paolo Villaggio, da artista acuto e feroce, ha saputo scolpire nell’immaginario collettivo personaggi in cui si riconosce da oltre 40 anni l’Italia intera. Tullio Solenghi ci restituisce la genialità e l'inventiva di Villaggio con affetto e maestria, raccontando aneddoti, storie vissute insieme, incontri, e leggendo i suoi libri, pensieri e racconti, rivelandone la forza di scrittore.

La rassegna si chiuderà sabato 31 maggio con un evento speciale: il concerto-spettacolo "Religio. Nascita, spirito, materia, rinuncia, paura, amore, morte", con musica e arrangiamenti di Edmondo Romano, testi e recitazione di Simona Fasano. Sul palco Edmondo Romano (sax soprano, clarinetti, duduk, chalumeau, low whistle, flauti), Simona Fasano (voce), Tina Omerzo (pianoforte), Fabio Biale (violino, voce) e Arianna Menesini (violoncello). Timbri acustici antichi e moderni di diverse estrazioni geografiche e generi musicali coesistono in uno spettacolo pensato e scritto in modo personale ed espressionista. Una musica fatta di suoni e silenzi, di pieni e vuoti, di antico e moderno, dove strumenti arcaici del passato si fondono con naturalezza ai suoni elettronici contemporanei.

È possibile acquistare abbonamenti per sei o tre spettacoli (informazioni ai numeri telefonici 328/1247136 - 347/9720214 o alla email e20associazioneculturale@gmail.com) e acquistare in prevendita i biglietti sulla piattaforma online www.eventbrite.it.

La rassegna "Parole e musica" è organizzata dall'Associazione Teatro Nuovo Valleggia e dalla Città di Quiliano, con la collaborazione dell'Associazione Culturale E20 e la direzione artistica di Roberto Grossi. "Voglio ringraziare lo straordinario gruppo del Teatro Nuovo di Valleggia e l'Amministrazione Comunale di Quiliano per aver sostenuto questa coraggiosa iniziativa culturale, che quest'anno ha deciso di alzare ulteriormente il livello della proposta artistica, proponendo ancora una volta spettacoli emozionanti e di altissima qualità".