Albenga, al via la stagione floricola, Ciotta (Coldiretti): “Tra aspettative e incertezze, lo spirito resta positivo”

Con l’avvio della nuova stagione florovivaistica, il settore nella Piana di Albenga si prepara a ripartire tra aspettative e l’ombra delle incertezze. Secondo Antonio Ciotta, direttore di Coldiretti Savona, il mercato è ancora fermo, complice un febbraio poco soleggiato che ha rallentato la crescita delle piante fiorite. Inoltre, il deficit produttivo causato dall’alluvione del 5 settembre pesa ancora sulle aziende. Tra le colture più colpite dall’alluvione spicca il rosmarino, una delle varietà di erbe aromatiche più diffuse nei terreni danneggiati.

“Il mercato si è mosso poco finora, ma siamo appena all’inizio - spiega Ciotta -. Le condizioni climatiche non hanno aiutato il settore delle piante fiorite e qualche ritardo c’è. La stagione vera e propria deve ancora iniziare”. Segnali di ripresa si notano nel comparto delle aromatiche, ma i volumi restano bassi.

A preoccupare gli operatori è anche l’andamento dei prezzi. “Nonostante la riduzione dell’offerta a causa dei danni subiti – spiega Ciotta -, la domanda in termini di valore rimane invariata. Non si registrano aumenti di prezzo tali da compensare i costi di produzione cresciuti a causa dell’inflazione”.

Agricoltura e florovivaismo sono settori su cui pesa in modo particolare il cambiamento climatico in atto. È ormai una realtà con cui dobbiamo fare i conti. Estati sempre più calde mettono a dura prova le coltivazioni, seguite poi da piogge torrenziali autunnali e preautunnali, come lo scorso settembre. Qualcuno sta valutando nuove strategie. “Alcune aziende iniziano a ragionare su una diversificazione dei periodi colturali, ma al momento non ci sono ancora cambiamenti concreti”, dice Ciotta.

L’associazione in questo periodo sta portando avanti incontri territoriali per supportare il comparto. “Il primo appuntamento ad Albenga è andato bene. Ora ci sposteremo in tutte le altre zone, da Cairo Montenotte a Finale, Savona. Nonostante tutto, c’è sempre uno spirito positivo che porta a guardare avanti”. L’auspicio, per Ciotta, è che strumenti di sostegno, come il Psr, possano diventare più efficaci nel rispondere alle necessità delle imprese.