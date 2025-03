Disturbi Specifici dell'Apprendimento: la tutor Arianna Stelvio protagonista di un incontro sui DSA aperto a tutti

E' in programma sabato 15 marzo, alle ore 17:15, nella Sala Gallesio di via Pertica a Finale Ligure, la conferenza "Nel labirinto dei DSA", un incontro dedicato alla sensibilizzazione e alla condivisione di strumenti concreti per affrontare i Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune finalese, nasce dall'esperienza personale di Arianna Stelvio, giovane tutor DSA che ha trasformato le proprie difficoltà scolastiche in una missione di supporto per bambini e ragazzi. “Ogni mente merita di brillare” è il messaggio che guiderà l'incontro, rivolto sia ai giovani che faticano nello studio, sia ai genitori che vogliono comprendere meglio questo mondo complesso.

La conferenza si aprirà con il racconto anche autobiografico di Arianna Stelvio, che condividerà la sua esperienza di studentessa con DSA, le difficoltà affrontate e le strategie che le hanno permesso di trovare un metodo di apprendimento efficace.

Per aumentare la consapevolezza su cosa significhi convivere con un DSA, saranno proposte attività esperienziali, come la simulazione della dislessia, in cui i partecipanti dovranno leggere un testo con lettere mescolate, e la scrittura con la mano non dominante, per comprendere le difficoltà motorie della disgrafia.

Un altro tema centrale dell'incontro sarà l'approfondimento delle emozioni vissute dai bambini con DSA, spesso caratterizzate da frustrazione, ansia e bassa autostima. Saranno proposte strategie per supportare gli studenti e valorizzare i loro talenti, attraverso l'uso di strumenti compensativi e dispensativi, come mappe concettuali, audiolibri e tempi extra nelle verifiche.

L'incontro è aperto a tutti e completamente gratuito. Si rivolge non solo ai genitori e agli insegnanti, ma anche agli stessi ragazzi con DSA, offrendo loro un'occasione per sentirsi compresi e trovare nuove strategie di apprendimento.

Per prenotare il proprio posto, è possibile contattare Arianna Stelvio al numero 391 1410 220.