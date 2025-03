Al via corsi di formazione nel settore turismo con un sostegno al reddito per i lavoratori

Sei disoccupato e alla ricerca di un’opportunità di crescita? Sono in partenza in Confcommercio Savona i corsi di formazione che, oltre ad accrescere le tue competenze, ti garantiscono un sostegno al reddito di 350 euro.

Entra nel vivo il progetto SBAM (Strumenti della Bilateralità per l’Avanzamento lavorativo e il Miglioramento personale), che vede il mondo del turismo investire sulla crescita dei propri addetti e mettere a disposizione 350 euro per tutti coloro che decideranno di frequentare un corso di formazione di 30 ore per acquisire nuove competenze da mettere in campo nella prossima stagione turistica.

I primi iscritti hanno già iniziato corso di lingue straniere, ma a giorni scatteranno altri percorsi formativi dedicati alle competenze pratiche.

Il 17 marzo prenderà il via il corso per housekeeping (la pulizia professionale delle camere di albergo), a cui seguirà il 31 marzo quello per responsabile di sala, mentre altri percorsi verranno proposti nelle prossime settimane.

I corsi

Housekeeping – la pulizia professionale delle camere d’albergo:

Un’opportunità imperdibile per acquisire competenze avanzate nella gestione del reparto housekeeping, fondamentale per il successo delle strutture ricettive. Questo ruolo, infatti, non si limita alla gestione e alla manutenzione delle camere, ma si estende alla creazione di un’atmosfera accogliente e impeccabile, fondamentale per garantire un’esperienza indimenticabile agli ospiti.

Il corso avrà inizio lunedì 17 marzo, sede Finale Ligure.

Responsabile di sala :

Il servizio di sala rappresenta un importante momento di approccio con la clientela. Il corso si concentra sulle tecniche fondamentali di organizzazione del servizio ristorante, attrezzature, allestimento sala, mise en place, banchetti. Azioni mirate per consentire agli addetti e ai responsabili di poter riuscire a gestire nel migliore dei modi sia il servizio sia la collaborazione di tutti gli addetti.

Le date sono 31 marzo, 1,2,3,4 aprile 2025.

Orario: 8,30-14,30 sede Confcommercio Savona

Altri percorsi verranno organizzati nelle prossime settimane

PROGETTO SBAM

L’iniziativa è promossa dall’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Savona per l’anno 2024-2025, in collaborazione con Confcommercio Savona, il suo organo per la formazione Asfoter, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Il progetto si rivolge a tutte le persone che al momento, anche in via temporanea, percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi, sono al di fuori o ai margini del mondo del lavoro, ma sono anche pronte a rimettersi in gioco già a partire dalla prossima stagione estiva, in modo da andare a rispondere al costante bisogno di operatori specializzati.

L’obiettivo è duplice:

da una parte promuovere iniziative in materia di formazione professionale specifica per il settore del turismo.

dall’altra creare un primo contatto tra le aziende iscritte agli Enti bilaterali e i lavoratori disposti a mettersi a gioco.

Al termine dei corsi verrà stilato un elenco che verrà messo a disposizione dei datori di lavoro, in modo che possano assumere personale con competenze certificate.

Per aderire a questa opportunità i lavoratori dovranno presentare una domanda-autodichiarazione a QUESTO LINK

Per avanzare le candidature è possibile contattare i quattro sportelli informativi:

CONFCOMMERCIO SAVONA presso ASFOTER

Corso Ricci n.14 – Savona

asfoter@confcommerciosavona.it

019-8331340