I "gioielli di Albenga" protagonisti delle Giornate FAI di primavera

La Delegazione FAI Albenga-Alassio, in collaborazione con il Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio, propone per la XXXIIIa edizione delle Giornate FAI di Primavera, che si svolgeranno il 22 e 23 marzo, la valorizzazione di beni di carattere storico-culturale all’interno del comune di Albenga. Il tema che lega la scelta delle aperture è “il meglio del meglio”; per questo si è scelto come titolo “I gioielli di Albenga”.

Le Giornate sono una grande festa all’insegna di arte, cultura e natura, che quest’anno coincide con il cinquantenario della nascita del FAI. Un traguardo importante, che verrà celebrato con l’apertura di 750 luoghi speciali, da nord a sud della Penisola, molti dei quali insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco conosciuti e valorizzati, a cui si potrà accedere grazie a visite a contributo libero. Infatti, ad ogni visita sarà possibile sostenere la missione e le attività della Fondazione con una donazione.

Tutti i visitatori interessati potranno recarsi presso il punto informazioni in Piazza San Michele per ricevere maggiori informazioni e accedere alle seguenti aperture.

Albenga da scoprire è un itinerario all’aperto che prevede la visita del centro storico con un focus sulle case torri medievali. L'apertura è a cura dei volontari FAI e degli studenti del Liceo G. Bruno, sezione classico. Gli orari sono sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

La Chiesa di San Michele Arcangelo sarà visitabile per scoprire la sua storia. L'apertura è a cura degli studenti dell’Istituto Falcone di Loano. Gli orari sono sabato dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30, con ultimo ingresso alle ore 17:00, e domenica dalle 14:00 alle 17:30, con ultimo ingresso alle ore 17:00.

La Chiesa di Santa Maria in Fontibus potrà essere visitata per approfondire il legame tra la sua storia, la cattedrale e l’urbanistica del centro storico. L'apertura è a cura degli studenti dell’Istituto ISSEL di Finale. Gli orari sono sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00, con ultimo ingresso alle ore 17:30.

Palazzo Costa del Carretto aprirà le sue porte a partire da Piazza dei Leoni, permettendo di ammirare le epigrafi di età tardo-imperiale e il salone con il suo splendido soffitto a cassettoni. L'apertura è a cura degli studenti del Liceo G. Bruno di Albenga, indirizzo Artistico. Gli orari sono sabato dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00.

Il Museo Civico e Piazza dei Leoni offriranno l’opportunità di scoprire un gioiello sempre in vista ma poco conosciuto, con la possibilità di approfondire anche la storia della loggia medievale. L'apertura è a cura degli studenti del Liceo G. Bruno di Albenga, indirizzo Artistico. Gli orari sono domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Per i soli iscritti FAI, la Delegazione ha riservato l’apertura di Villa Noberasco. Costruita negli anni ’30 per volontà della famiglia, la villa presenta decorazioni in stile Art Déco, un unicum nel panorama ingauno. Il punto di ritrovo sarà presso l’ingresso della villa. L’apertura, a cura dei volontari FAI e degli studenti dell’Istituto Don Bosco di Alassio, avrà i seguenti orari: sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30, con ultimo ingresso alle ore 18:00. Ricordiamo che durante le Giornate sarà possibile iscriversi o rinnovare la tessera direttamente in loco.

Per maggiori informazioni sulle aperture a cura del FAI vi invitiamo a scrivere a albenga@delegazionefai.fondoambiente.it o a consultare il sito del FAI www.fondoambiente.it.

In occasione delle Giornate, alcuni comitati locali con cui collaboriamo si impegneranno per l’organizzazione di visite speciali nei luoghi candidati al progetto I Luoghi del Cuore. Si tratta di un’iniziativa in collaborazione con Intesa San Paolo, giunta alla sua XIIa edizione, che chiede agli italiani di votare i luoghi meritevoli di un intervento. L’obiettivo è raggiungere almeno 2.500 voti prima del 10 aprile 2025 per candidare il proprio progetto di valorizzazione e, passata un’ulteriore selezione, ricevere finanziamenti.

Tra le iniziative, si segnala la visita serale alla Chiesa di San Giorgio a Campochiesa per ammirare lo stupendo ciclo di affreschi medievali accompagnati dal professor Lanteri. L'orario è venerdì 21 marzo alle ore 19:00. Inoltre, sarà possibile visitare il Santuario di N.S. delle Penne e scoprire l’epopea dei pescatori di corallo catalani. L'apertura sarà a cura della Confraternita di S. Maria Maddalena e avrà luogo domenica 23 marzo dalle 15:00 alle 18:00. Per prenotazioni è possibile telefonare al numero +39 366 415 5941.

Si ricorda anche l’apertura regolare delle attività museali nel centro albenganese. Durante le Giornate FAI di Primavera 2025, il Museo Diocesano e Battistero Paleocristiano di Albenga saranno regolarmente aperti nei consueti orari, dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. È possibile accedere acquistando il titolo di ingresso presso la biglietteria del Museo in via Episcopio 9. Per i costi si invita a consultare il sito museo.diocesidialbengaimperia.it, ricordando che ai soci FAI è garantita la tariffa ridotta.

Sabato e domenica alle ore 11:00 sarà possibile effettuare la visita alla Torre Civica. Per maggiori informazioni sugli orari e le tariffe si invita a consultare il sito https://www.scoprialbenga.it/biglietteria-musei.htm.

La Delegazione e il Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio ringraziano per il sostegno alla manifestazione il Comune di Albenga, la Diocesi di Albenga-Imperia e, in particolare, Mons. Vescovo Guglielmo Borghetti e il Can. Don Ivo Raimondo per la disponibilità, oltre alla famiglia Noberasco per l’entusiasmo dimostrato. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i professori e gli alunni delle scuole che hanno aderito al progetto Apprendisti Ciceroni e che si metteranno in gioco come narratori durante le Giornate del FAI.