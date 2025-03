Anche Flauer al Salone dell'Agroalimentare: protagonista il sorbetto “Begonia di Alassio”

Nel pomeriggio di venerdì 14 marzo, durante l'inaugurazione del Salone dell'Agroalimentare Ligure a Finalborgo, si è svolta una masterclass organizzata dalla Marina di Alassio e dalla Città di Alassio e curata da Silvia Parodi di Tastee.it ed Emanuela Baudana di Perlecò, nel corso della quale è stato presentato tra le altre specialità il sorbetto “Begonia di Alassio”, iscritto nel registro De.Co. del Comune di Alassio.

Gradita la visita allo spazio di FLAUER del vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, che ha avuto modo di assaggiare le eccellenze presentate.

Durante l'incontro il presidente di Marina di Alassio, Rinaldo Agostini, ha anticipato le tematiche dell'attesa manifestazione primaverile FLAUER Alassio 2025, che si svolgerà dal 4 al 6 aprile prossimi nella Città del Muretto. Qui, in un abbraccio tra Liguria e Sicilia, verrà esplorato il legame profondo tra cibo, territorio e sostenibilità alimentare, con un programma ricco di talk, masterclass, show cooking, esperienze outdoor e molto altro dedicati.

Organizzata dalla Marina di Alassio, in collaborazione con la Città di Alassio e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, in partnership con la società partecipata Gesco, e patrocinata dalla Regione Liguria, FLAUER Alassio 2025 sarà una piattaforma di scoperta che trasforma la cultura gastronomica in un’esperienza vivida, di vero contatto con la natura.