Finalborgo, taglio del nastro per il Salone dell'Agroalimentare Ligure che animerà tutto il fine settimana

Si è aperto ufficialmente nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 marzo, il ventunesimo Salone dell'Agroalimentare Ligure che, nel weekend, animerà la suggestiva cornice del complesso monumentale di Santa Caterina in Finalborgo.

Un ricco programma di degustazioni, showcooking e incontri con esperti del settore oltre che spazi dedicati a produttori e trasformatori del settore agroalimentare di tutte le quattro province della Liguria.

Durante la cerimonia di apertura, nei Chiostri di Santa Caterina, è stato presentato il Palco Fiorito, realizzato in collaborazione con il Distretto Florovivaistico della Liguria, e l’aiuola di erbe aromatiche dedicata alla dodicesima edizione di Aromatica, a conferma del forte legame tra il comparto agricolo e quello turistico.

“Il Salone dell’Agroalimentare Ligure è una vetrina straordinaria per le nostre eccellenze enogastronomiche e un appuntamento fondamentale per la valorizzazione del settore agroalimentare regionale. Un evento che, anno dopo anno, cresce e si consolida come punto di riferimento per produttori, operatori e appassionati, contribuendo allo sviluppo del nostro territorio” ha detto il vicepresidente con delega all’Agricoltura e ai prodotti tipici della Regione Liguria Alessandro Piana presente con l’assessore all’Energia, Paolo Ripamonti.

- ha aggiunto Piana -.

“È un onore essere presente all'inaugurazione del Salone dell'Agroalimentare di Finalborgo - aggiunge l'assessore Ripamonti -, un appuntamento fisso che valorizza le eccellenze enogastronomiche della nostra Liguria in un contesto di pregio storico. Un ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono a promuovere il nostro territorio attraverso tradizione, qualità e innovazione”.

“Questo evento ha un grande significato, un significato anche storico e affettivo - ha affermato il sindaco Angelo Berlangieri - ed è diventato uno degli eventi cardine della promozione dell’agroalimentare in tutta la Liguria, uno dei quattro eventi liguri di promozione. Ha un significato molto importante anche perché noi puntiamo molto sulla valorizzazione del cosiddetto patrimonio culturale e naturale, che trova nelle produzioni agricole uno dei suoi elementi caratterizzanti, fondanti e fondamentali. È un elemento di grande importanza dal punto di vista della diversificazione turistica, un elemento importante per la sostenibilità ambientale e socioeconomica, nonché per il presidio del territorio. È una cornice meravigliosa per uno dei punti di forza essenziali della nostra città: le eccellenze gastronomiche”.

Il sindaco ha quindi sottolineato come l'evento si inserisca nel progetto di rafforzamento e diversificazione del portafoglio turistico finalese: “Il patrimonio culturale e l’agroalimentare sono tra gli elementi cardine e fondanti. L’obiettivo è quello di costruire prodotti, ma anche di sviluppare un portafoglio di esperienze, un vero e proprio catalogo di esperienze da veicolare non soltanto al di fuori della città, ma anche all’interno, attraverso gli operatori e la rete di informazione e accoglienza turistica”.