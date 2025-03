Elezioni Rsu Flc Cgil, Lugaro: "Presentata una lista in ogni luogo di lavoro per un totale di 415 candidati in Liguria"

La Federazione Lavoratori della Conoscenza della Liguria ha presentato una propria lista in ogni luogo di lavoro, per un totale di 415 candidati.

Venerdì scorso è terminata la procedura per la presentazione delle liste per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), elezioni che si terranno il 14, 15 e 16 aprile in tutti i luoghi di lavoro della conoscenza: scuole statali, Università di Genova, enti di ricerca, Conservatorio e Accademia di Belle Arti. La fase di presentazione si è conclusa con un dato molto positivo e di grande partecipazione democratica: in tutte le 182 istituzioni coinvolte è stata presentata una lista della Flc Cgil.

"Le elezioni Rsu costituiscono un momento estremamente importante per garantire diritti a lavoratrici e lavoratori e per migliorare le condizioni di lavoro, specialmente in questo periodo, in cui il lavoro pubblico e i settori della conoscenza sono costantemente sotto attacco", spiegano dal sindacato.

“Il grande impegno e il lavoro comune hanno reso possibile la presentazione delle liste in tutti i luoghi di lavoro della conoscenza – sottolinea Mario Lugaro, Segretario Generale Flc Cgil Liguria –. È un risultato che fa ben sperare ed è incoraggiante. Confidiamo possa essere confermato da una partecipazione e da un'affluenza alle urne che garantisca una rappresentanza altrettanto forte e qualificata della Cgil nei nostri settori”.

"La partecipazione al voto nei posti di lavoro è importante e determinante per il buon andamento delle relazioni sindacali sui luoghi di lavoro e per i diritti di lavoratrici e lavoratori. L’auspicio è che l’impegno e la partecipazione proseguano anche nelle urne per i referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno prossimi", concludono da Flc.