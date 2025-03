Scontro auto-bici tra Celle e Varazze: ciclista in codice rosso al Santa Corona con l'elisoccorso (FOTO)

Si verifica un incidente tra Celle e Varazze che vede coinvolto un ciclista ed immediata la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sull'Aurelia al confine tra i due comuni, sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rosa cellese e l'automedica del 118.

Viste le gravi condizioni in cui versa il ciclista, è stato disposto l'ausilio dell'elisoccorso Grifo per il trasporto del ferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

La polizia locale sta regolando il traffico e rilevando il sinistro stradale.

L'auto che ha colpito il ciclista non si è fermata a prestare soccorso (potrebbe non essersi accorta di averlo colpito). A chiamare i soccorritori i ciclisti che percorrevano il tratto con l'uomo.

Sono in corso le indagini della polizia locale cellese.