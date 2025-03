Andora patria del Beach Volley apre la stagione outdoor nazionale

Saranno diciotto campi sulla spiaggia e due i weekend di grande beach volley ad Andora per il primo grande evento che inaugura in Liguria la stagione outdoor nazionale. Si tratta del Riviera Beach Volley Andora 2025, in programma il 28 e 29 marzo e il 5 e 6 aprile, organizzato dall’ASD Riviera Beach Volley di Savona con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato allo Sport del Comune di Andora. L’evento avrà un grande richiamo a livello nazionale, sia per il montepremi che per i punti in palio, validi per le qualificazioni al Campionato Italiano Assoluto. Per questo motivo, si attendono tantissimi atleti di prima fascia da tutta Italia, sia maschili che femminili.

La manifestazione propone: le tappe del Campionato Italiano per società FIPAV Gold, Silver e Bronze maschili e femminili, un Serie Beach B2 maschile e femminile, un Misto 2x2 B4 e, soprattutto, un Serie Beach B1 2000 maschile e femminile il week end successivo, che porterà in Liguria i migliori atleti nazionali per il primo grande evento di beach volley all’aperto in Italia.

L’ASD Riviera Beach Volley celebra i 10 anni di attività con un programma che include tutte le competizioni federali, aperte sia ad amatori che a professionisti provenienti da tutta Italia.

Il ricco programma sportivo prenderà il via sabato 29 marzo con le categorie Gold, Silver e Bronze del Campionato Italiano per società. Domenica 30 marzo sarà, oltre che il punto di partenza del Circuito Menabrea 2x2 misto, anche teatro di un B2 maschile e femminile, con in palio per i vincitori la Wild Card di accesso al B1 2000 del 5-6 aprile, che porterà i campionissimi di prima fascia a livello nazionale.

“Si tratta del primo grande evento all’aperto in Italia” – spiega il presidente Alessio Marri – “L’obiettivo consolidato ormai, è far partire dalla Liguria la stagione outdoor nazionale del beach volley. Siamo grati al Comune di Andora per aver accolto le competizioni sul suo litorale, particolarmente adatto a questo sport, che il pubblico può comodamente seguire dalla passeggiata o direttamente sulla spiaggia”.

I campi da beach volley saranno realizzati con la collaborazione dell’Associazione Bagni Marini di Andora e saranno allestiti dai Bagni Europa fino ai Bagni Holiday, oltre che nella zona centrale della passeggiata a mare, nei Bagni Regina e Aurora.

“Un’altra importante opportunità per valorizzare il nostro splendido litorale, accogliendo ad Andora campioni e praticanti di alto livello di questo bellissimo sport” – afferma l’assessore allo Sport, Ilario Simonetta – “Un evento che porterà nel nostro comune tantissimi atleti di prima fascia da tutta Italia, per quello che si preannuncia come il più importante appuntamento di inizio stagione. Inoltre, gli organizzatori metteranno a disposizione delle scuole i campi allestiti per le classi che volessero fare pratica. Si sta lavorando anche per poter organizzare incontri su temi di salvaguardia ambientale”.

Si apre con Beach Volley una primavera di importanti eventi sportivi.

“Un calendario ricco di manifestazioni di grande livello – prosegue l’assessore Ilario Simonetta - Il 27 aprile ci sarà l’atteso ritorno del Triathlon Andora, preceduto dal Wind Festival, dall’11 al 13 aprile, la grande fiera dedicata alle ultime novità del settore: oltre a lezioni gratuite, l’evento ospiterà la 3ª WF Open Regata Veleggiata, aperta a windsurf, wingsurf e kitesurf. Dal 9 all’11 maggio 2025, ci sarà anche il Trofeo Nazionale “Città di Andora” - Ocean Italian Cup di Salvamento, con centinaia di partecipanti. Sport e inclusione saranno protagonisti anche il 24 maggio con Vela senza barriere e molte importanti gare veliche”.

Grazie alla nuova direzione regionale, sotto la supervisione di Yuri Sacco, è già pronto un super parterre arbitrale con 12 arbitri: 3 dalla Liguria e ben 9 dalla Lombardia.

La stagione 2025 vedrà Riviera Beach Volley protagonista su cinque location con un programma di 50 eventi complessivi, che dopo Andora coinvolgeranno anche Laigueglia, Finale Ligure, Albissola Marina e una nuova località in attesa di conferma, che andrà ad arricchire l’offerta di eventi RBV nel Ponente ligure.

Le canotte ufficiali, prodotte dalla BVOS, sono state disegnate dal BVT Media Group, la sezione grafica della Beach Volley Training, una delle realtà più grandi d’Italia, vincitrice per cinque volte consecutive del Campionato Italiano per società.

Per celebrare il decimo anno di attività, Riviera Beach Volley inaugura anche il nuovo progetto “Riviera For Planet”, nato dalla partnership con WWF Savona e CED (Centro Educazione Digitale). L’iniziativa coinvolgerà le scuole elementari e medie in gite scolastiche gratuite di Alassio, Andora, Laigueglia e Albenga, organizzate infrasettimanalmente sui campi RBV. Un’occasione per promuovere lo sport all’aria aperta e sensibilizzare i più giovani su temi ambientali e sull’uso consapevole degli smartphone.