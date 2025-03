Auto perde il controllo e sbatte contro un muro: incidente sulla A10 poco prima di Varazze

Questa mattina, poco prima di Varazze, in direzione Genova, un incidente stradale ha coinvolto un’automobile con targa del Principato di Monaco, sulla A10.

Per ragioni ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo, travolgendo un segnale stradale mobile e finendo contro un muro di contenimento.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza la zona, mentre il carro attrezzi è stato chiamato per rimuovere il veicolo danneggiato.

La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti, mentre la Croce Rosa di Celle Ligure ha prestato soccorso alla conducente, pare una donna, che è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.