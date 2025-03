Ciclista colpito da un'auto a Celle: è ricoverato in Rianimazione al Santa Corona in prognosi riservata

È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in prognosi riservata il ciclista 75enne che ieri a seguito del contatto con un'auto è caduto rovinosamente sull'asfalto sull'Aurelia a Celle Ligure a pochi metri dal confine con Varazze.

Lo scontro si è verificato all'altezza delle ex Colonie Bergamasche intorno all'ora di pranzo ed immediati sono scattati i soccorsi.

Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 e la Croce Rosa di Celle. Le gravi condizioni in cui versava l'uomo hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Grifo atterrato al campo sportivo Olmo-Ferro in località Natta che ha trasportato in codice rosso il 75enne al nosocomio pietrese.

Proseguono nel frattempo le indagini della polizia locale cellese e nei prossimi giorni ci potrebbero essere nuovi sviluppi.