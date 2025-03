Milano-Sanremo 2025: l'olandese Van der Poel vince per la seconda volta, monumentale Filippo Ganna ma non basta (FOTO)

Non c’è l’ha fatta Filippo Ganna, nonostante uno straordinario finale. Sul traguardo di via Roma esce la vittoria dell’olandese Mathieu Van der Poel, che vince per la seconda volta la Milano-Sanremo, davanti al nostro portacolori e al favoritissimo sloveno Tadej Pogacar. Il piemontese di 29 anni e campione del mondo su pista ha corso una gara monumentale e solo un pizzico di stanchezza nel finale dopo essere riuscito a riprendere i due avversari, si è dovuto accontentare della piazza d’onore.

Dopo una ‘Sanremo Women’ che ha ricalcato le ultime ‘Classicissime’ degli uomini, ovvero con la gara che si è scatenata solo sul Poggio, la ‘Milano-Sanremo’ 2025 ha visto un deciso cambio di strategia per almeno tre corridori che hanno deciso di attaccare sulla Cipressa, facendo letteralmente il vuoto. Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel e Filippo Ganna sono partiti, per qualche metro seguiti da Gregoire che ha dovuto mollare. I tre si sono presentati insieme alla salita del Poggio con 45 secondi di vantaggio sul gruppo. In via Duca D’Aosta Pogacar è ripartito spingendo sui pedali, con Van der Poel che è rimasto a ruota e Filippo Ganna che invece si è staccato.

Sul Poggio l’entusiasmo del pubblico è stato tutto per Ganna ma i due stranieri si sono dati il cambio e in discesa non c’è stato verso di raggiungerli. Sull’Aurelia, in corso Cavallotti, Pogacar e Van der Poel, sono entrati con 8 secondi di vantaggio su Ganna e quasi un minuto sul gruppo. In corso Cavallotti è iniziata una nuova gara con Ganna che ha riagguantato i due battistrada per la volata finale. I tre si sono guardati e studiati negli ultimi 400 metri ma, alla fine l’olandese ha piazzato il guizzo vincente, battendo i due avversari.

E’ stata una Milano-Sanremo straordinaria e fortunata sul piano meteo, visto che la pioggia ha colpito sui corridori solo in Lombardia e Piemonte mentre la Liguria li ha accolti con il sole. Migliaia di spettatori su tutto il percorso e via Roma invasa come non mai con l’entusiasmo degli appassionati. Un altro ‘spot’ eccezionale per Sanremo e l’intera riviera di Ponente, andati in onda in Italia e nel mondo.

(Foto di Duilio Rizzo)