Ceriale, il 27 marzo l'incontro "Fisco… forse ti capisco?!"

Giovedì 27 marzo, alle ore 17, la Sala Riflessi di Lungomare A. Diaz 91 ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna "Parole in Movimento", che questa settimana affronterà un tema tanto complesso quanto attuale: il fisco.

L'incontro, dal titolo “Fisco… forse ti capisco?!”, vedrà protagonista il Dott. Evandro Piantelli, ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate, che guiderà i presenti in un viaggio tra passato e presente, illustrando la nascita del sistema fiscale e il principio fondante di imposte e tasse. Con un excursus storico e un focus sull’attuale digitalizzazione dei servizi, Piantelli offrirà consigli pratici su come districarsi nel mondo fiscale, evitando inutili perdite di tempo e lunghe attese agli sportelli.

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Genova, Evandro Piantelli ha iniziato la sua carriera come insegnante di Ragioneria, per poi entrare nell’Agenzia delle Entrate nel 1997, dove si è occupato principalmente di assistenza ai contribuenti. Oggi, da poco in pensione, continua a mettere a disposizione la sua esperienza per aiutare cittadini e imprese a comprendere meglio il sistema tributario.

L’incontro si inserisce nel calendario della rassegna “Parole in Movimento”, che si avvicina alla pausa estiva con ancora tre conferenze in programma. La Pro Loco e l’Unitre desiderano ringraziare il Dott. Piantelli e tutti i relatori che hanno partecipato con entusiasmo e generosità, condividendo gratuitamente le loro competenze.

Un sentito ringraziamento va anche al pubblico, che ha seguito con crescente interesse questa seconda edizione della rassegna, dimostrando di apprezzare la scelta dei temi e degli ospiti.

Al termine dell’incontro, sarà offerto un piccolo buffet.