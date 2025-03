"Donna. Non è solo l'8 marzo": un dialogo tra libri, emozioni e vita ad Altare

Interveranno per l'occasione tre scrittrici i cui libri sono pubblicati dalla Casa Editrice ligure Leucotea. A condurre il terzetto la nota e affermata autrice e infermiera cairese Giuliana Balzano che per Leucotea è anche curatrice di una collana dedicata alle "Storie di Vita". Ad accompagnarla due giovani, Chiara Pareto e Ilaria Brondo che Giuliana ha scoperto e sta contribuendo a far conoscere al pubblico.

Le pagine dei romanzi di Giuliana "Passa ore belle" e "I morti stanno bene", quelle delle storie di Ilaria, "Profumo di Eucalipto" e "L'altro volto del Girasole" e il libro di Chiara "Ti lascio la mamma" saranno il punto di partenza per parlare di sentimenti, emozioni, cura e amicizia e per riflettere sull'amore per se stessi e per quello verso l'altro da noi.