Lo scrittore Andrea Vitali ad Albenga: presenterà il suo ultimo romanzo “Il sistema vivacchia”

Dopo il rinvio di febbraio per motivi di salute, Andrea Vitali ripercorre l'itinerario letterario che lo porterà mercoledì 26 marzo ad Albenga e giovedì 27 a Savona.

Sarà un’importante occasione per incontrare dal vivo uno degli autori italiani più prolifici e letti, con il nuovo romanzo "Il sistema vivacchia", edito da Garzanti nell’ambito della rassegna “Incontri con gli autori” proposta dalla Libreria San Michele con il patrocinio del Comune.

Nato e cresciuto a Bellano, sulla sponda orientale del lago di Como, Andrea Vitali è stato per lunghi anni medico condotto del suo paese ma senza mai abbandonare la passione per la scrittura. Oggi ha all'attivo una sessantina di opere, ha raccolto nel tempo prestigiosi premi e riconoscimenti vantando numerose traduzioni all'estero. Dal 2023 è presidente del Premio Piero Chiara. L'immaginario narrativo di Vitali si colloca sulle sponde del lago e racconta una provincia italiana fatta di personaggi comuni e nel contempo esemplari, traendo ispirazione da Mario Soldati, Piero Chiara e Giovanni Arpino.

1928, a Bellano le cose non vanno mai come ci si aspetta. C'è sempre l'imprevisto che cambia le carte in tavola e il maresciallo Ernesto Maccadò si gode qualche gustosa rivincita sugli sgangherati rappresentanti locali del regime. Alle prese con le proprie diffidenze nei confronti delle innovazioni tecnologiche, non sa decidersi se acquistare anche lui una radio nuova, che la moglie desidererebbe tanto e che è già arrivata in tante case portando allegria e gioia di vivere. «Vedremo», va ripetendo il maresciallo, mentre è concentrato a dare una mano agli eventi affinché prendano la piega giusta quando il potere si fa violento e arrogante.

L'incontro con l'autore lombardo avrà luogo mercoledì 26 marzo alle ore 17,30 presso l'Auditorium San Carlo di via Roma. Con Vitali converserà Renata Barberis.