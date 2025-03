Savona, in Sala Rossa l'incontro "Oltre la paura: un percorso di trasformazione interiore"

Il 5 aprile alle ore 16:00 presso la Sala Rossa del comune di Savona, si terrà l'evento "Oltre la paura: un percorso di trasformazione interiore", organizzato dall'Associazione U.N.M.S. di Savona e la dottoressa Maria Chiara Colli, psicologa e psicoterapeuta.

L'incontro è aperto al pubblico e si propone di esplorare la natura della paura, analizzandone gli aspetti neurofisiologici e psicologici, con l'intento di trasformarla in un alleato per la crescita emotiva e il cambiamento personale. Prendendo spunto dall'ultimo libro della dott.ssa Colli, "Oltre la Paura", l'evento sarà un'occasione per riflettere sul potere trasformativo di questa emozione universale, troppo spesso limitante, ma che può diventare una risorsa preziosa per il nostro benessere psicologico e per il raggiungimento di una vita più autentica e libera.

Oltre alla presentazione del libro, durante l'evento verranno proposti momenti di riflessione, condivisione e narrazioni esemplificative, insieme a scambi dialogici con il pubblico. Al termine, sarà proposta un'esperienza induttiva guidata, a cui di potrà partecipare su base volontaria. Questo momento esperienziale darà l'opportunità ai partecipanti di entrare in contatto con una dimensione emozionale suggestiva, che ha il potenziale di liberare risorse autentiche e creative.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Savona e vedrà la partecipazione dell'Associazione U.N.M.S. di Savona, rappresentata dal Presidente Teresita Saettone, dal Vicepresidente Daniele Casagrande e dal Segretario Alessandro Borioli Gilardi. L'introduzione sarà curata dall'Avvocato e intervistatrice Loredana Modaffari.