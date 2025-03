Varazze, donati computer alla scuola primaria "G.Massone" in memoria della maestra Liliana Pirazini

Grazie al contributo di un benefattore che ha voluto rimanere anonimo, l’Istituto Comprensivo Varazze-Celle “Nelson Mandela” potrà realizzare importanti iniziative per i giovani studenti.

Una notizia che riempie di gioia la comunità scolastica. La scuola Primaria “G. Massone” ha infatti avuto l'onore di ricevere una generosa donazione di computer, un gesto che non solo arricchirà le nostre risorse didattiche, ma aprirà anche nuove porte per l'apprendimento dei nostri studenti.

La donazione, composta da quattro postazioni complete di computer di ultima generazione, è stata resa possibile grazie alla generosità di un benefattore che vuol rimanere anonimo, in memoria di una maestra con un forte legame con il nostro istituto, la maestra Liliana Pirazini, dimostrando un forte impegno verso l'istruzione e il futuro dei nostri giovani.

“Una Maestra con la lettera maiuscola, per dirla come chi l’ha conosciuta, una Maestra innovativa; non a caso le postazioni informatiche donate risultano il mezzo idoneo per descrivere questa sua attitudine all'innovazione. Questi nuovi strumenti tecnologici non solo miglioreranno l'esperienza di apprendimento nell’aula multimediale dove sono stati installati, ma permetteranno anche di colmare il divario digitale, garantendo che tutti gli studenti abbiano accesso alle risorse necessarie per eccellere - spiegano dalla dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo Nelson Mandela di Varazze - A nome di tutta la comunità scolastica, desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per questo dono prezioso, con l’augurio che questo gesto possa essere emulato in futuro".

Il donatore ha espresso la sua soddisfazione per aver potuto dare un contributo concreto alla scuola: "Credo fermamente nell'importanza dell'istruzione e sono felice di poter sostenere una scuola che si impegna ogni giorno per offrire ai propri studenti una formazione di qualità".

"Questa donazione rappresenta un passo avanti significativo verso un'istruzione più moderna e inclusiva ed è un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e privati possa fare la differenza per offrire ai nostri studenti un'istruzione di qualità, in grado di prepararli ad affrontare le sfide del futuro" concludono dalla dirigenza scolastica.