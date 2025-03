Scimmie, delitti e misteri: Lorenzo Beccati esplora il lato oscuro della scienza nel suo nuovo romanzo

Appuntamento Venerdì 28 marzo, alle ore 18, alla libreria Feltrinelli di via Ceccardi a Genova. Il celebre scrittore e autore televisivo Lorenzo Beccati incontrerà il pubblico per presentare il suo nuovo romanzo noir, La notte delle scimmie, edito da Fratelli Frilli Editori. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Mario Paternostro, in un evento a ingresso libero che promette di coniugare letteratura, storia e attualità.

Il romanzo, ambientato nel 1936 nel castello di Serge Voronoff a Ventimiglia, si dipana tra suggestioni storiche e atmosfere inquietanti. Ottanta scimmie rinchiuse in una gabbia per esperimenti scientifici, un investigatore privato – Martin Giles – e una catena di omicidi tanto inquietanti quanto inspiegabili. Un giallo che sovverte le aspettative: "L'anomalia non è nell'assassino, ma nelle vittime...", recita il claim del libro. E infatti, tra colpi di scena e sconcertanti rivelazioni, il lettore sarà trascinato in una spirale di mistero che lascia il segno.

Lorenzo Beccati, genovese di Cornigliano, è una firma nota nel panorama della comunicazione italiana. Voce storica del Gabibbo di Striscia la notizia e autore di numerosi format televisivi di successo, Beccati è anche un affermato scrittore, capace di fondere con maestria noir, satira e racconto storico. Ha ricevuto, tra gli altri, il Premio Burlamacco e il Premio alla satira per il suo lavoro a Striscia.