Liste d’attesa, 205 giorni per una Tac addominale. Asl2: "Con il percorso di tutela coperto il 95% delle richieste di priorità B"

Mentre la Regione annuncia l’introduzione di una penale per chi non disdice esami e visite con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dalla normativa nazionale, il tema delle liste d’attesa per esami e visite diagnostiche nelle Asl liguri – compresa quella del Savonese – continua a essere al centro del dibattito.

In base ai dati aggiornati al 16 marzo 2025 forniti dall’Asl2 Savonese, alcune prestazioni diagnostiche registrano tempi d’attesa ben oltre i limiti previsti. Per una Tac addominale con priorità D (differita, da erogare entro 30 giorni se visita o 60 giorni se esame diagnostico, in caso di sospetto aggravamento non imminente), si arriva a 205 giorni: oltre sei mesi, contro i due stabiliti. Per una risonanza all’encefalo, l’attesa è di 200 giorni, mentre per un ecodoppler arterioso si toccano i 177 giorni.

Anche alcune prestazioni con priorità B, da effettuare entro 10 giorni per situazioni a rischio di aggravamento rapido, presentano ritardi notevoli: 205 giorni per una risonanza addominale, 170 giorni per una colonscopia, 162 giorni per una risonanza encefalo con mezzo di contrasto, e 100 giorni per una risonanza della colonna.

Altre visite o esami rientrano in tempi più contenuti, ma comunque superiori ai limiti previsti per le classi di priorità. Fanno eccezione alcune prestazioni come l’elettrocardiogramma da sforzo, l’ecocolordoppler cardiaco a riposo o la visita neurologica, che presentano tempi di attesa pari a zero. Tempi molto brevi anche per la mammografia monolaterale o bilaterale (2 giorni) e per la visita otorinolaringoiatrica.

“In merito ai tempi di attesa – spiega l’Asl2 – l’Azienda ha avviato un percorso, in linea con le direttive regionali, per migliorare e tutelare l’accesso alle prestazioni. Come indicato anche nella pagina del sito da cui si possono scaricare i dati del sistema informatico di prenotazione, qualora vengano superati i tempi prescritti, la richiesta viene affidata alla SSD Gestione Liste di Attesa per l’attivazione dei percorsi di tutela previsti”.

“La SSD Gestione Liste di Attesa – prosegue l’Asl – provvede quindi a individuare una soluzione per garantire l’accesso alla prestazione nei tempi previsti. In particolare, è attivo un numero verde gratuito per raccogliere le segnalazioni dei cittadini che, tramite i vari canali di prenotazione CUP, non riescono a ottenere un appuntamento per le richieste con priorità B e D. Per i follow-up oncologici, l’Asl2 ha attivato inoltre specifici percorsi di tutela accessibili tramite gli sportelli aziendali”.

Nel 2024, attraverso questo percorso di tutela, l’Asl2 dichiara di aver erogato 13.054 prestazioni in classe di priorità B (pari al 98% delle richieste), 11.913 in classe D (91%) e 7.050 follow-up oncologici (100%)".