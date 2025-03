Albenga celebra i 110 anni di scoutismo in città: sabato 29 marzo arriva “Scout Park”

Sabato 29 marzo arriva nel centro storico di Albenga "SCOUT PARK", un pomeriggio di giochi e attività aperte ai bambini e ragazzi della città, per festeggiare insieme l'anniversario ultracentenario di presenza in città del movimento giovanile.

Sarà inoltre presente una mostra storica a cura del Centro Studi e Documentazione Scout "Mario Mazza" per conoscere la mission e ripercorrere gli avvenimenti che hanno costellato il percorso neil corso dei decenni delle associazioni AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani e MASCI Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.

Era il 1915 quando don Umberto Barbera con l'appoggio del canonico don Ferdinando Isola arricchivano la proposta fatta ai giovani della città nel contesto dell'Opera Sacro Cuore con il cammino scout. Da quel giorno, nelle diverse forme che ha assunto l'organizzazione negli anni, centinaia di bambini e ragazzi di Albenga e dei paesi limitrofi hanno avuto l'occasione di crescere in un contesto educativo che attraverso il gioco, l'avventura ed il servizio si pone lo scopo di educare buoni cittadini che vogliono "lasciare il mondo migliore di come lo hanno trovato".

L'iniziativa avrà luogo nel centro storico a partire dalle ore 14.30 e ha ricevuto il patrocinio ed il supporto del Comune Di Albenga e del Vescovo S.E. Mons. Guglielmo Borghetti che celebrerà alle 18 una S. Messa insieme ai ragazzi, ai capi e alle famiglie.

In Albenga lo scoutismo giovanile è rappresentato dai gruppi AGESCI Albenga 1 con sede presso la Parrocchia S. Cuore e AGESCI Albenga 5 con sede presso la Cattedrale Parrocchia S. Michele. Lo Scoutismo adulto invece è organizzato nella comunità locale del MASCI.

AGESCI

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), che conta 182.000 soci, è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.

L’AGESCI, nata nel 1974 come iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, dall’unificazione di due preesistenti associazioni, l’ASCI (Associazione Scout Cattolici Italiani), maschile, e l’AGI (Associazione Guide Italiane) femminile, quest’anno celebra cinquant’anni di attività.

Grazie al metodo educativo scout, aiuta i giovani di tutta Italia a crescere, come buoni cittadini e cristiani, in una società che cambia evolve e affronta sfide complesse. Essere una guida e uno scout vuol dire mettere a disposizione del prossimo con competenza, entusiasmo, accoglienza e disponibilità. Vuol dire essere pronti a servire sempre e ovunque in ogni circostanza, facendo del proprio meglio.

Nell’azione educativa l’Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito, tenendo conto dell’operato degli altri ambienti educativi. La sua diffusione, omogenea sul territorio nazionale, testimonia l’impegno civile al servizio del Paese che si attua anche attraverso tante alleanze educative con organismi ecclesiali e della società civile.

https://www.agesci.it/

MASCI

Il Movimento offre all’adulto la possibilità di autoeducarsi condividendo un’esperienza forte e bella di appartenenza associativa e di vita comunitaria. Offre un sistema valoriale condiviso, incarnato nella Promessa e Legge scout e nel Patto Comunitario. Offre attività ispirate al metodo scout, caratterizzate da un simbolismo essenziale che esprime identità e appartenenza ed accompagna ogni processo di significazione, personale o condiviso; dalla vita all’aperto alla scuola della natura, che ci ricorda chi siamo; dall’imparare facendo secondo la lezione dell’attivismo pedagogico, nell’interdipendenza costante di pensiero e azione; dal servizio al prossimo, alla società civile, alla Il Masci è una associazione per lo scautismo adulto riconosciuta dall’IFGS (organizzazione internazionale dello scautismo adulto) e movimento ecclesiale riconosciuto dalla CEI (conferenza episcopale italiana) il cui livello nazionale è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.

https://www.masci.it/

Per ulteriori informazioni www.albenga5.org