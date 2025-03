La matematica protagoniste nell'entroterra ingauno col workshop "Diva al Dima" e una giornata di giochi matematici

Tornano anche quest'anno protagoniste della didattica matematica all'insegna del divertimento le valli alle spalle dell'albenganese. Saranno due gli eventi che animeranno Piaggia, frazione di Briga Alta, dal 4 al 6 aprile.

Grazie alla collaborazione tra la comunità di ricerca DIVA (Didattica, Inclusione, Valutazione, Argomentazione) e il DIMA (Dipartimento di Matematica) dell'Università di Genova, il piccolo borgo si trasformerà in un laboratorio di apprendimento e confronto per insegnanti e studenti di ogni età.

Il primo appuntamento, dal 4 al 6 aprile, è il workshop “Diva al Dima in trasferta”, giunto alla sua seconda edizione. Questo convegno, che coinvolge insegnanti di matematica e fisica delle scuole superiori e ricercatori universitari, con lo scopo di promuovere la formazione in didattica della matematica, l’inclusione, la valutazione formativa e l’argomentazione. Attraverso riflessioni sulla pratica, il confronto tra scuola e ricerca e i laboratori di co-progettazione, i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire strategie circa la didattica e l’insegnamento della matematica. L'evento si terrà nella sala comunale di Piaggia, grazie al patrocinio del Comune.

Ma la matematica non sarà solo oggetto di studio e riflessione: domenica 6 aprile, a partire dalle ore 15:00, Piaggia ospiterà “Matematica per tutti a Piaggia – sfide e giochi”, un pomeriggio interamente dedicato al gioco e alla scoperta della matematica.

Insegnanti e ricercatori dell'Università di Genova guideranno bambini e ragazzi di scuole elementari, medie e superiori in un percorso fatto di enigmi, sfide e attività ludico-didattiche, trasformando il paese in un grande spazio di apprendimento attivo con la matematica protagonista di sfide coinvolgenti e stimolanti per tutte le età.

Al termine delle attività, la Pro Loco offrirà una merenda a tutti i partecipanti.