Otto bambini finiscono fuori pista a Prato Nevoso, tra i soccorritori anche il Sostituto Commissario Raffaele della Questura di Savona

Domenica scorsa, a Prato Nevoso, otto bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni sono stati soccorsi dai poliziotti e accompagnati a valle in sicurezza dopo essersi trovati in difficoltà durante una discesa.

Nel corso di una lezione di sci, i bambini, seguendo i maestri, hanno imboccato per errore una via senza uscita, ritrovandosi di fronte a un salto di circa 10 metri, senza possibilità di tornare indietro.

I poliziotti addetti al soccorso in pista sono intervenuti per raggiungerli e metterli in sicurezza. In soli 20 minuti, hanno individuato un percorso sicuro e hanno accompagnato i giovani sciatori fuori dall’area a rischio.

Tra i poliziotti intervenuti c’era il Sostituto Commissario Raffaele, in servizio presso la Questura di Savona e temporaneamente distaccato a Prato Nevoso per il servizio di sicurezza e soccorso in montagna durante la stagione invernale.