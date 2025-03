Legud punta alla Grande Distribuzione Organizzata con la prima linea italiana di legumi decorticati cotti a vapore

Fondata nel 2015 da Vincenzo Palma come frantoio, Legud l’azienda ha saputo evolversi nel tempo mantenendo sempre un forte legame con la propria tradizione produttiva. Legud continua a produrre e commercializzare olio extravergine di oliva di alta qualità, ma negli ultimi anni ha ampliato il proprio orizzonte, cogliendo le opportunità offerte dal mercato digitale e dall’innovazione alimentare. Nel 2021 ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’e-commerce, un passaggio strategico che ha permesso di raggiungere un pubblico più vasto, consolidando il marchio e diversificando l’offerta.

Nel 2024, Legud ha lanciato la prima linea italiana di legumi decorticati cotti a vapore, un prodotto innovativo che risponde alle esigenze di un consumo pratico e salutare. I legumi decorticati, privati della buccia, risultano più digeribili e adatti anche a chi ha difficoltà a consumare legumi tradizionali. Questo processo riduce la presenza di fibre insolubili e oligosaccaridi, responsabili di fenomeni come il gonfiore addominale. La cottura a vapore, inoltre, preserva al massimo le proprietà nutrizionali, mantenendo intatti vitamine e sali minerali essenziali, garantendo un alimento sano e pronto all’uso, senza la necessità di ammollo o lunghe preparazioni.

“Abbiamo scelto di puntare sui legumi decorticati cotti a vapore perché crediamo che rappresentino il futuro dell’alimentazione pratica e salutare”, afferma Vincenzo Palma, fondatore e direttore commerciale di Legud. “Non esisteva nulla di simile sul mercato italiano e abbiamo voluto colmare questa lacuna con un prodotto che unisce tradizione e innovazione, rispondendo alle nuove abitudini dei consumatori”.

L’introduzione di questa nuova linea ha avuto un impatto significativo sulle vendite, con una crescita importante del fatturato. Grazie a un’efficace strategia digitale e alla visibilità ottenuta sui social media, i prodotti Legud hanno rapidamente conquistato una fetta di mercato sempre più ampia. Il successo dell’e-commerce ha rappresentato un trampolino di lancio, ma l’obiettivo dell’azienda è chiaro: portare i propri prodotti sugli scaffali della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

“Stiamo lavorando attivamente per entrare nella GDO e rendere i nostri legumi decorticati cotti a vapore accessibili a tutti”, continua Palma. “Crediamo che la nostra innovazione possa fare la differenza in un settore ancora troppo legato a prodotti tradizionali, offrendo ai consumatori una scelta più moderna e funzionale”.

Oltre alla qualità e alla praticità del prodotto, Legud ha posto grande attenzione anche alla sostenibilità del processo produttivo. La cottura a vapore è un metodo a basso impatto ambientale, che consente di risparmiare acqua ed energia rispetto ai metodi di cottura convenzionali. L’azienda seleziona inoltre materie prime di alta qualità, nel rispetto delle tradizioni agricole italiane.

Il percorso di Legud non si ferma qui. L’azienda sta già valutando nuove possibili espansioni, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma di prodotti e consolidare la propria presenza nel settore alimentare. La crescita dell’azienda è la dimostrazione di come un’attività nata nel solco della tradizione possa trasformarsi in un punto di riferimento per l’innovazione, senza mai perdere di vista la propria identità. https://oliociavatta.it/