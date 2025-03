Albenga, al Teatro Ambra Edy Angelillo, Paolo Triestino e Emanuele Barresi in “Que serà”

Questo sabato, 29 marzo, al Teatro Ambra di Albenga andrà in scena lo spettacolo "Que serà" di Roberta Skerl, con la regia di Paolo Triestino. Triestino, insieme a Edy Angelillo e Emanuele Barresi, sarà anche uno dei tre protagonisti del nono e ultimo appuntamento di "AlbengAteatro2025", la rassegna organizzata dalla Teatro Ingaunia e diretta da Mario Mesiano, con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Albenga.

«Uno spettacolo divertente ma che lascerà al pubblico mille e più spunti di riflessione - dichiara Mario Mesiano - Edy, Paolo ed Emanuele riusciranno a farvi commuovere e riflettere tra una risata e l’altra. Uno spettacolo che sicuramente ci arricchirà, consigliatissimo. Vi ricordo l’ultimo appuntamento, domenica 13 aprile 2025, alle ore 18:00, che chiuderà di per sé la stagione 2025, con Massimo Schiavon in “Un Concerto per l’Ambra - Genova, Jannacci... e altre storie”, insieme ai Maestri Matteo Ferrando, Alberto Garassino, Christophe Laurenti e Fabio Tessiore, per questo evento è possibile prenotare un posto, con un’offerta minima, presso la Libreria Quarta di Copertina in via Enrico D’Aste 4 ad Albenga. Un'altra iniziativa atta a sostenere il Teatro della nostra città”» conclude Mesiano.

Così ne parla il critico Luciano Lattanzi: «Una potente storia d'amicizia che ogni palcoscenico dovrebbe ospitare, suggeriamo a chiunque di andare a vedere “Que serà”, perché farlo fa sicuramente stare meglio, perché ci si immedesima nei personaggi e si può pensare che, fino a quando esisteranno persone così, per l'umanità c'è ancora un briciolo di speranza, almeno in un teatro».

Prevendite presso Libreria “Quarta di copertina” via Enrico D’Aste 4 Albenga tel. 0182555999 o su www.ticket.it

“QUE SERA'” di Roberta Skerl con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi regia Paolo Triestino

Metti tre amici, da sempre e per sempre. Metti una cena d’estate tra profumi e note brasiliane, perché l’allegria non manchi. Condisci il tutto in un giardino ad accogliere le parole, le risate ed i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni. Aggiungi infine che improvvisamente tutto cambi perché qualcosa di imprevisto, di molto imprevisto, accada e che ci si chieda cosa siamo disposti a fare per il nostro migliore amico. Ecco così servito QUE SERA’, uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita. che affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima attualità. Sul palco Paolo Triestino (anche regista), Edy Angelillo e Emanuele Barresi, tre attori di lunga esperienza, e la commedia è servita.