In arrivo… Vinitaly: dopo “Le Prime di Vite in Riviera” ad Albenga i vini liguri volano a Verona

Dopo il grande successo de Le Prime di Vite in Riviera che si sono svolte il 23 e 24 marzo ad Albenga, l’attenzione delle aziende di Vite in Riviera si sposta ora sulla partecipazione alla 57a edizione di Vinitaly (Verona, 6-9 aprile), dove la rete sarà presente con un ampio stand di 86 mq (padiglione 10, stand A3), spazio ben più importante rispetto agli anni precedenti, e tre prestigiose Masterclass, tenute dal suo brand ambassador Jacopo Fanciulli, grande conoscitore dei vini liguri, esperto e degustatore di livello internazionale. Già perfezionate 150 richieste, da tutta Italia e dall’estero, ora al vaglio della segreteria di Vite in Riviera. Ciò a dimostrazione del sempre crescente interesse per i vini liguri. La Masterclass di lunedì 7 aprile vedrà per la prima volta la nostra regione protagonista nella Sala Iris, una delle più prestigiose tra quelle deputate a ospitare conferenze e presentazioni nell’ambito dell’happening vinicolo più importante dell’anno. Questi i dettagli dei tre appuntamenti.

“I bianchi di Vite in Riviera: Pigato e Vermentino”: domenica 6 aprile, ore 13, spazio Liguria (padiglione 10, stand A3)

“Scopri la Liguria di Ponente con i Grandi Vini di Vite in Riviera”: lunedì 7 aprile, ore 11, Sala Iris (PalaExpo, ingresso A1)

“I rossi di Vite in Riviera: Granaccia, Ormeasco e Rossese”: martedì 8 aprile, ore 13 spazio Liguria (padiglione 10, stand A3)

L’iscrizione si effettua accedendo dall’apposita pagina all’interno del sito QUI

L'attività della rete di imprese Vite In Riviera proseguirà poi con Maggio in Cantina, un modo interessante e curioso per festeggiare allegramente la primavera e conoscere più da vicino le realtà vitivinicole del ponente ligure. In tutti i weekend di maggio (dal 3/5) e sino al 1° giugno le aziende della rete apriranno, su prenotazione, le porte delle loro sedi per visite e degustazioni a km0, offrendo in accompagnamento alcuni prodotti tipici. Il valore aggiunto è dato dal racconto, dalla viva voce degli stessi produttori, in location suggestive, spesso a ridosso delle vigne. Non mancherà ovviamente la possibilità di acquistare direttamente sul posto. Presso alcune delle stesse aziende sarà possibile completare l’esperienza enogastronomica a tavola e allungare la sosta per una o più notti. Maggio in Cantina è il primo passo di un percorso finalizzato allo sviluppo dell’enoturismo. A tal proposito stanno per essere attivate collaborazioni con operatori del settore ricettivo e dell’accoglienza. Maggiori informazioni saranno presto disponibili su www.viteinriviera.it.