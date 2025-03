Pieve di Teco: al Chiostro degli Agostiniani concerto di flauti per sostenere la raccolta firma Fai “I luoghi cuore”

Il Comitato Madonna dei Fanghi, promotore della candidatura del Chiostro degli Agostiniani di Pieve di Teco, al 12 Censimento FAI per “I luoghi cuore”, in vista della chiusura della raccolta firme prevista per il 10 Aprile 2025, per ringraziare tutti coloro che firmando hanno permesso di raggiungere un risultato inimmaginabile ( ad oggi 4.383 firme, quarti in Liguria ) ha organizzato per domenica 30 Marzo alle ore 16.00, presso il Chiostro stesso, il concerto dei “Flautonauti”, un gruppo di giovanissimi artisti.

Nel suggestivo chiostro medievale più grande del Ponente Ligure i volontari del FAI, dalle ore 14 alle 16 accompagneranno i visitatori in tour guidati del Complesso monumentale (chiostro + aule).

Inoltre, per tutta la giornata , sarà possibile visitare anche l'Oratorio di San Giovanni, la chiesa più antica di Pieve di Teco, il Museo diocesano nell’Oratorio Madonna della Ripa e passeggiare tra i banchi del tradizionale mercatino dell'antiquariato sotto i portici medievali del 1400.