Molo 8.44, creatività, sicurezza e sport: marzo si chiude col botto

Il centro commerciale Molo 8.44 si conferma ancora una volta il cuore degli eventi di Vado Ligure. In questi ultimi giorni di marzo, il calendario è ricchissimo: tra nuove aperture, attività educative e grandi appuntamenti sportivi, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ieri, giovedì 27 marzo TEDi ha aperto ufficialmente le porte.

Ha inaugurato il 27 marzo il nuovo store TEDi, il punto di riferimento per chi ama decorare, creare, organizzare e ispirarsi ogni giorno. Articoli per la casa, fai-da-te, cancelleria, piccoli gadget e tante idee originali: il mix perfetto per chi cerca qualità, varietà e convenienza.

Sabato 29 marzo, educazione e divertimento con la Polizia di Stato

Sabato 29 marzo, il Molo 8.44 ospita un evento speciale all’insegna della sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato.

Dalle ore 16.00 grandi e piccoli potranno partecipare a: Mini lezioni sulle regole fondamentali della sicurezza stradale (come l’uso corretto del casco anche in bicicletta); Percorso dell’ubriaco, per capire in modo concreto e responsabile gli effetti della guida in stato di ebbrezza, grazie a una speciale mascherina; Percorso in bicicletta per adulti e bambini, con il supporto di Decathlon, che metterà a disposizione le bici per i più piccoli!



Un pomeriggio educativo, coinvolgente e gratuito, pensato per imparare divertendosi in un ambiente sicuro.

30 marzo: il Giro della Liguria arriva al Molo 8.44

Il Gran Premio Città di Vado Ligure, valido come 2ª tappa del Giro della Liguria, arriva al Molo sabato 30 marzo, portando con sé lo spettacolo e l’adrenalina del grande ciclismo.