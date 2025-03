"Abbiamo avuto i ladri in casa con passamontagna e piede di porco": tentati furti a Maschio e Montemoro

Due tentativi di furto hanno suscitato grande preoccupazione tra i residenti di via Nazionale Piemonte, tra le località di Maschio e Montemoro.

"Abbiamo avuto i ladri in casa. Sono scappati nel bosco appena siamo arrivati, purtroppo anche le due volanti dei Carabinieri non sono riuscite a intercettarli", racconta un cittadino, residente a Maschio, che ha raccontato l'episodio vissuto in prima persona.

Secondo quanto riportato, i malviventi si sono presentati con passamontagna, mascherine e piede di porco, rendendo difficile l'identificazione. "Fortunatamente non hanno avuto il tempo di agire", ha aggiunto la vittima.

In un fotogramma estrapolato dalla videosorveglianza, si distinguono alcuni dettagli dell'abbigliamento di uno dei sospettati: una felpa azzurra, pantaloni blu e scarpe sportive.