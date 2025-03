Geranio: storia, proprietà e benefici di una pianta straordinaria

Un simbolo della natura che si risveglia quando l’aria si fa mite. Sì, perché la pianta del geranio sopravvive anche all’ombra, ma si nutre letteralmente di sole per produrre fiori a cascata: ecco perché si adatta perfettamente anche al clima e alla vita di città.

Facili da curare, questi fiori primaverili sono perfetti per dare un tocco di colore alle nostre finestre e ai nostri balconi, che ci accompagnerà fino al sopraggiungere dell’autunno. Avete in programma weekend fuori porta e temete che soffra? Niente paura: immagazzina molta acqua negli steli e nelle spesse foglie, quindi non soffre brevi periodi di siccità.

Il geranio, noto scientificamente come Pelargonium, è una pianta originaria dell’Africa australe. È proprio dal capo di Buona Speranza, infatti, che dal XVII secolo intraprende il suo cammino verso l’Europa, diventando rapidamente popolare nei giardini per la sua bellezza e varietà di colori.