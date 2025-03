Liguria al centro di ricerca e innovazione: svelati tredici progetti strategici per la sanità

Tredici progetti strategici delle imprese aggregate al Polo Ligure di Scienze della Vita sono stati presentati nell’ambito de "I Progetti Europa '27 per la Liguria Ricerca e Sviluppo", l’evento che si è svolto nell'Aula della Clinica Neurologica dell'Università di Genova e IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, con il sostegno della Regione Liguria.

Alla presentazione, cui hanno partecipato diverse istituzioni, hanno preso parte anche Alessio Piana, consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico e alla Ricerca e Innovazione, e Francesco Caso, dirigente del settore Sviluppo Strategico della Regione Liguria; Carla Michelini, rappresentante della Commissione Europea DG Regio Unità Italia-Malta, il presidente del Polo Ligure Scienze della Vita Enrico Castanini, il direttore centrale di Liguria Digitale Riccardo Battaglini in qualità di soggetto gestore del Polo e il vicepresidente del Comitato di Direzione Pietro Amoretti, oltre al direttore della Clinica Neurologica UniGe e IRCCS San Martino, il Prof. Angelo Schenone e il direttore Scientifico dell'IRCCS San Martino, il Prof. Antonio Uccelli.

I progetti, co-finanziati attraverso i bandi regionali del PR Fesr 2021-2027, coprono un'ampia gamma di aree innovative nelle scienze della vita: da soluzioni per la continuità di cura del paziente fragile (SOCRATE) e la prevenzione delle cadute (STABILENS) a sistemi smart per la dispensazione di farmaci (BE.PI) e l'analisi di dati su individui fragili (SFIDA). Passando per piattaforme interdisciplinari virtuali (VIP-TB), sistemi avanzati di screening basati su marcatori di invecchiamento (SINISA) e soluzioni per la cyber sicurezza in sanità (ROSSANA). Arrivando poi a percorsi innovativi nell’ambito della microscopia in super-risoluzione (PRISM-Addon), l'elettrofisiologia per la medicina personalizzata (CHRONOS), i sistemi di fissazione (AccuClick), la prevenzione delle infezioni chirurgiche (PRISCA) e modelli avanzati "organ-on-chip" (Gut on chip). Infine, il progetto E-CARE con cui si migliorerà l'aderenza terapeutica in remoto grazie ad un assistente virtuale in grado di interagire in modo intelligente con gli utenti per fornire assistenza personalizzata direttamente a casa.

Alessio Piana ha dichiarato: “Il Polo Ligure delle Scienze della Vita è uno dei cinque poli regionali ed è nato proprio per migliorare l’assistenza cittadina attraverso lo sviluppo della cultura, della ricerca e della tecnologia.” Ha poi aggiunto che questi progetti rappresentano una vera e propria opportunità di sviluppo economico e occupazionale per la Liguria.

"Digitale e intelligenza artificiale si dimostrano una volta di più il futuro della sanità e dell'assistenza al servizio dei cittadini", ha affermato Enrico Castanini, sottolineando l’importanza di un modello che unisce eccellenze locali in un ecosistema di innovazione.

Il prossimo appuntamento per la ricerca ligure è previsto per il 31 marzo, quando il Polo EASS (Energia Ambiente Sviluppo Sostenibile) presenterà i suoi 11 progetti cofinanziati, nell'ambito dei fondi del PR Fesr 2021-2027. L’evento si terrà dalle 14 alle 18 a Villa Cambiaso, con un focus su tecnologie per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

A questo link è possibile scaricare il programma e iscriversi all’evento: https://www.regione.liguria.it/homepage-fondi-europei/ultime-dal-canale/poli-progettistrategici.html