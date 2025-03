Savona, bar in corso Tardy & Benech centro dello spaccio nel quartiere: locale chiuso venti giorni, un 63enne arrestato

E’ stato notificato nella tarda mattinata odierna dal personale della Polizia Amministrativa della Questura, il decreto, emesso poche ore prima dal Questore, col quale viene sospesa per venti giorni, la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande di un bar nel quartiere Santa Rita, ai sensi dell’art. 100 del TULPS.

Il provvedimento è stato adottato in via d’urgenza per la "Caffetteria Gio" di Corso Tardy&Benech, a seguito di un’attività d’indagine contro lo spaccio di stupefacenti conclusasi nella giornata di venerdì scorso: secondo le risultanze del lavoro degli investigatori, è emerso come il locale in questione fosse il centro di incontri durante i quali avveniva la compravendita di droghe, dimostrandosi un punto di riferimento da parte degli eventuali acquirenti.

In particolare, la Squadra Mobile, anche sulla base di diversi esposti che nei giorni scorsi erano stati inviati dagli abitanti del quartiere che segnalavano movimenti sospetti riferibili ad attività di spaccio, ha tratto in arresto un italiano di 63 anni, con precedenti specifici, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e una somma di denaro probabilmente provento dell’attività illecita.

Il bar in questione, già chiuso per sette giorni nel 2022, era comunque oggetto dell’attività di prevenzione delle Volanti della Questura che, durante l’attività di controllo del territorio, avevano riscontrato più volte la presenza di persone gravate da precedenti di polizia all’interno e nelle adiacenze del locale.

"Con l’odierna chiusura - ricordano dalla Questura -, salgono a 7 i provvedimenti ai sensi dell’art. 100 emessi dal Questore nei primi mesi del 2025 e si auspica che i residenti della zona, talmente esasperati ma anche impauriti dalla situazione da rivolgersi in forma anonima alla Questura, possano trovare un po' di tranquillità. Il provvedimento emesso ha infatti finalità preventiva a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, in quanto sottrae a persone di malaffare un luogo dove ritrovarsi e porre in essere i loro traffici illeciti, qualificandosi altresì come un possibile deterrente al momento della riapertura del locale".

Il Questore invita tutti i cittadini a segnalare situazioni di illegalità cui assistono o che turbano la loro serenità e sicurezza, anche attraverso la app “YOUPOL” scaricabile gratuitamente, come qualsiasi altra app, sul proprio smartphone.