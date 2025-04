Metanizzazione, si accelera sull’affidamento del servizio di distribuzione: ok da Arera per i documenti dell'Atem Sud-Ovest

Passo avanti nell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni dell’ATEM Savona 1 di Sud-Ovest.

L’Arera, autorità proposta a regolamentare il settore, ha infatti espresso parere favorevole sulla documentazione presentata dalla Provincia di Savona, consentendo così di avviare la fase operativa della procedura di gara.

Con l’approvazione della delibera n.116/2025/R/gas, Arera ha validato i valori economici relativi alle reti esistenti, permettendo alla Provincia, in qualità di stazione appaltante, di procedere con le attività necessarie alla pubblicazione del bando di gara.

"Il nuovo affidamento garantirà una gestione moderna ed efficiente del servizio di distribuzione del gas, con benefici per cittadini e imprese" ricordano da Palazzo Nervi. L’affidamento del servizio rappresenta un’opportunità strategica per migliorare la distribuzione del gas naturale nel territorio, garantendo maggiore sicurezza, efficienza e qualità per tutti.

I prossimi passaggi prevedono l'aggiornamento delle tempistiche e delle attività dettagliate; la pubblicazione del bando nel più breve tempo possibile, sfruttando procedure semplificate; quindi la definizione dei criteri per lo svolgimento della gara, con l’obiettivo di assicurare un servizio di qualità.

"Ho seguito questo percorso con grande attenzione fin dalle sue prime fasi e, ora che la Provincia di Savona è chiamata a gestire l’affidamento, il nostro impegno è massimo - ha dichiarato con soddisfazione il presidente Olivieri -. Vogliamo garantire un servizio efficiente, sicuro e moderno, superando le complessità tecniche e amministrative per arrivare a una gestione ottimale del sistema di distribuzione del gas".