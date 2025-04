Porta a porta a Savona, prosegue la discussione: "Sarebbe bello avere un confronto serio con chi se ne occupa"

Riceviamo e pubblichiamo una nuova lettera arrivata alla nostra redazione sul tema della raccolta rifiuti a Savona:

"Caro direttore, ho appena letto l'articolo in cui SEAS all'improvviso si dichiara disponibile a fornire GRATIS servizi aggiuntivi, sembra quasi una parziale risposta alla mia lettera da voi pubblicata questa mattina. Trovo singolare la nuova versione per cui non si possano installare i cassonetti "intelligenti" in periferia, totalmente diversa da quella che ci hanno spiegato al Pala SEAS, dove, ci hanno chiaramente detto che non era possibile perché con quella modalità la gente è portata a differenziare meno e non si sarebbe quindi raggiunta la quota del 65%. Spero che i cittadini che hanno già partecipato agli incontri se lo ricordino e non si facciano prendere in giro. Ci è stato altresì detto, che, in centro, è stata scelta quella soluzione proprio perché il lunedì c'è il mercato e si svolgono altre manifestazioni, oltre naturalmente ai misteriosi motivi tecnici. Spero i Savonesi ricordino anche questo. Non vedo inoltre come dei cassonetti che in pratica si andrebbero a sostituire agli attuali potrebbero impedire alcunché visto che ci sono da anni e non si è mai posto il problema. Senza contare inoltre che in periferia non è che si svolgano tutte queste manifestazioni. Magari si comincerà ora che l'ho scritto. Sarebbe bello avere un confronto serio e sottolineo serio con chi si occupa di queste cose senza bisogno di scrivere continuamente perché finora mi pare di partecipare mio malgrado alla Corrida di Corrado.



La ringrazio per l'opportunità che da ai savonesi di fare sentire la loro voce".

Franco Vallarino