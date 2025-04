Ciclista colpito da un'auto a Celle, in miglioramento le condizioni del 75enne ricoverato al Santa Corona

Sono in miglioramento le condizioni del ciclista genovese che lo scorso 21 marzo a causa del contatto con un'auto mentre era in sella alla sua bici sull'Aurelia al confine tra Celle e Varazze all'altezza dell'ex Colonie Bergamasche era caduto rovinosamente sull'asfalto.

Immediati erano scattati i soccorsi e sul posto erano intervenute l'automedica del 118 e la Croce Rosa di Celle. Le gravi condizioni in cui versava l'uomo avevano reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Grifo atterrato al campo sportivo Olmo-Ferro in località Natta che aveva trasportato in codice rosso il 75enne all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

E' attualmente ricoverato ancora nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata ma pare che con il miglioramento delle suo condizioni i medici vadano verso la formulazione di una prognosi.

In queste settimane sono proseguite le indagini della polizia locale cellese e sarebbe stata individuata la persona, una donna del savonese che si trovava alla guida dell'auto e che non si sarebbe accorta di aver colpito il ciclista.

Gli agenti sarebbero riusciti a risalire al mezzo, una macchina di cortesia, grazie ad un testimone che non aveva fornita la targa ma una descrizione accurata e alle telecamere di videosorveglianza.