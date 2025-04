Albenga, è nato il Comitato Referendario del ponente savonese

Si è costituito ad Albenga il Comitato Referendario composto dalle sezioni dell’estremo ponente savonese di Cgil, Anpi (Andora, Alassio/Laigueglia, Albenga, Leca d’Albenga, Ceriale), Arci, Casa dei Circoli Culture e Popoli, Atac Savona, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Sinistra Ingauna, Alleanza Verdi/Sinistra, Possibile, Partito Democratico e da tutti i soggetti che hanno già aderito al Comitato Referendario Provinciale.

L’8 e 9 giugno si svolgeranno in tutto il Paese i referendum su lavoro e cittadinanza ed il Comitato, composto da singoli e associazioni, si pone come obiettivo la promozione della più ampia partecipazione al voto e per i 5 sì ai 5 quesiti che chiedono di abrogare norme che incidono negativamente su diritti del lavoro, precarietà, salute/sicurezza e diritti di cittadinanza: quegli stessi argomenti su cui spesso la nostra provincia, e dunque anche il ponente savonese, presentano gli indicatori peggiori della regione e dell’intero nord-ovest.

Nel caso dei referendum, la partecipazione al voto non significa esprimersi a favore di un partito o di una forza politica, ma esplicitare la propria volontà di cancellare norme ingiuste, di cambiare, di dare una speranza di futuro e dignità.

Il Comitato Referendario appena costituito sarà impegnato a sensibilizzare in tal senso giovani, donne, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, semplici cittadini del ponente savonese. Lo farà con proprie iniziative ed eventi pubblici, coinvolgendo i media, i canali web e social, per mettere al centro i diritti, a partire da quelli del lavoro e di cittadinanza.

Il primo di questi eventi si terrà giovedì 10 aprile alle ore 21 all’Auditorium San Carlo di Albenga con un’Assemblea Pubblica, coordinata da Alberto Lazzari del Comitato appena costituito, a cui interverranno la Prof.ssa Alessandra Algostino, giurista dell’Università di Torino, che svolgerà un intervento generale sul significato di questi referendum e sui diritti, Andrea Pasa, Segretario Provinciale della Cgil Savonese, che illustrerà nel merito i 4 referendum sul lavoro, e un/una rappresentante della Comunità Islamica di Albenga sul tema del diritto di cittadinanza.

Il sabato dopo, 12 aprile alle ore 15.30, presso il Chiostro “Ester Siccardi” di Viale Martiri della Libertà ad Albenga, è previsto un pomeriggio di musica e volantinaggio con rinfresco multietnico ed informazioni in occasione della data nazionale di avvio della campagna referendaria.