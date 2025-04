Savona, in pensione Caterina Siccardi, primario della Radioterapia del San Paolo

Con aprile è arrivata la pensione per Caterina Siccardi, direttrice della Struttura complessa di Radioterapia del San Paolo di Savona. Savonese, con una brillante carriera spesa interamente nella sanità ligure, la dottoressa Siccardi si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Genova, dove si è poi specializzata in Radioterapia Oncologica.

Dal 1989 ha iniziato la sua carriera all' l'ospedale S. Paolo dove si è sempre occupata di Radioterapia e dal 1990 ha iniziato ad occuparsi di di Brachiterapia HDR ginecologica e dal 1999 di Brachiterapia LDL prostatica. È diventata Responsabile di Struttura Semplice nel 2010 (Gestione attività ambulatoriali) ed è stata medico di riferimento, per la radioterapia, della "Breast Unit" fin dalla stesura del suo documento iniziale.

Direttore facente funzioni della S.C. di Radioterapia dal gennaio 2018, è diventata l'anno successivo Direttore della struttura complessa di Radioterapia. "Auguriamo la migliore pensione al direttore della struttura complessa di Radioterapia medica - dicono i colleghi - e come amici colleghi e pazienti siamo grati per la competenza e l'umanità che ci ha donato in tanti anni di servizio".