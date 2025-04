Primavera e occasioni al Molo 8.44 di Vado Ligure

Il Molo 8.44 di Vado Ligure invita tutte le famiglie a vivere un'esperienza di shopping all'aria aperta, approfittando della bella stagione, delle prime giornate di sole e di due imperdibili occasioni.

Fino al giorno di Pasqua, Arcaplanet propone sconti dal 20% al 40% su crocchette e cibo umido: è il momento giusto per fare scorta del cibo preferito dagli amici a quattro zampe. Nel frattempo, Guess presenta la nuova collezione Primavera-Estate per bambini, con abbigliamento colorato e trendy anche per i più piccoli.

"Non perdere l'opportunità di unire shopping e divertimento per tutta la famiglia al Molo 8.44: ti aspettiamo" dicono dalla direzione del Molo.