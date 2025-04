Raccolta porta a porta, i dubbi e problemi sollevati da un piemontese con casa a Savona

Ho un piccolo alloggio di proprietà a Savona in zona Villapiana ma risiedo in Piemonte e vengo a Savona quando il lavoro me lo permette (qualche fine settimana, periodi leggermente più lunghi durante i ponti e le ferie estive).

Già non mi fa piacere di pagare la TARI come se abitassi a Savona tutto l’anno con l’intera famiglia (praticamente mai veniamo tutti e quattro insieme) considerando inoltre che qui la tassa è più alta rispetto al comune dove risiedo.

Quando partirà la raccolta porta a porta e deciderò di venire durante il fine settimana cosa dovrò fare della spazzatura?Non ho alcuna intenzione di dovermela riportare a casa ; in assenza di una qualche soluzione ragionevole mi chiedo perchè dovrei continuare a pagare un servizio che non potrò utilizzare.

Dal momento che negli ultimi anni Savona è diventata più turistica rispetto al passato non credo di essere l’unico con questo problema.

Lettera firmata