Raccolta porta a porta: "Se un condomino sbaglia a conferire nei bidoni condominiali perché deve pagare l'intero condominio in caso di sanzione?"

Avrei una considerazione da porre perché non chiarita nell'incontro a cui ho partecipato. In particolare per condomini grandi ad esempio di 40 unità in caso di sanzione deve essere chiaro che questa non possa essere applicata all'intero condominio.

Questo per il fatto che la Tari è proporzionale al nucleo famigliare e comminando una sanzione all'intero condominio si creerebbero disuguaglianze di trattamento. Ovvero una famiglia costituita da 4 persone che realizza correttamente la differenziata rischia di pagare una sanzione per un nucleo di 1/2 persone che pagano (se pagano) una quota tari inferiore.

Senza contare il come verrà poi suddivisa la sanzione tra condomini (millesimi, a numero persone...?) e magari in presenza di inquilini già insolventi. Stesso vale a maggior ragione se nel condominio ci sono dei b&b con rischio maggiore di non rispetto delle norme.