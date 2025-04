Un lettore sulla nuova raccolta rifiuti: "I savonesi non si sentono tutti uguali"

Leggo col passare dei giorni di sempre più numerose lamentele riguardo il pastrocchio messo su per il ritiro condominiale. Tutto assolutamente da condividere.

Nessuno però parla di chi dovrà conferire con i mastelli, altro caos. Primo, dove pensano che metterò i tre mastelli che mi verranno consegnati? In camera da letto ,in sala ,oppure in cucina, oppure sul balcone a scapito di vasi di piante?

Secondo, ammesso che li metta in balcone e quando piove? Sicuramente si bagneranno con la possibilità che quando li dovrò usare sgoccioleranno acqua per casa.

Terzo, portarli in strada, dove dovrò metterli visto che nessuno ha previsto di creare uno spazio dove posarli e dove non ci sia il rischio di trovare lo spazio occupato da macchine o moto in sosta. Abito in via Pippo Garibaldi e la situazione è già caotica così comè.

Quarto, la sede stradale è sicuramente un ricettacolo di batteri, virus e chi più ne ha più ne metta e io poi dovrei rimettermi in casa un pericolo del genere?E sempre nel caso di pioggia ve lo immaginate riportare i mastelli gocciolanti?

C'è poi la possibilità che qualche testa gloriosa li rubi o li sversi per puro divertimento. Cosa dovrei fare a 76 anni ? sperare che il tempo sia clemente, che il mastello alla mattina quando dovrò recuperarlo non sia sporco di escrementi e soprattutto vuoto. Per qualche negoziante di Villapiana è già successo di riportarli in negozio ancora pieni.

Tutta questa rabbia andrebbe incanalata in una azione concreta: fare una" richiesta di accesso civico" .Tradotto in parole povere significa chiedere al Comune di vedere i termini della gara di appalto,di controllare cosa dicono i vari capitolati e se sono stati rispettati nella attuazione proposta dalla Sea-s. Una cosa ,però è già chiara il progetto Contarino si basa su una palese uguaglianza tra cittadini....I Savonesi non si sentono tutti uguali

lettera firmata